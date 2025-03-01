Коллегия ЕЭК предложила изменить Требования к маркировке лекарств и ветпрепаратов

Коллегия ЕЭК утвердила проект решения о внесении изменений в Требования к маркировке лекарственных средств и ветеринарных препаратов. Документом уточняется терминология, вводятся новые форматы указания срока годности, упрощается маркировка для небольших упаковок и добавляются требования для высокотехнологичных препаратов. Также обновляется перечень вспомогательных веществ, которые должны указываться на упаковке.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликовала распоряжение № 12 от 25.02.2025. Документом утверждается проект решения Совета комиссии о внесении изменений в Требования к маркировке лекарств и ветпрепаратов.

Изменения вносятся в решение Совета ЕЭК № 76 от 03.11.2016. Новым документом уточняется терминология: после слова «вторичная» добавляется «потребительская», а термины «лекарственное средство» и «ветеринарное средство» заменяются на «лекарственный препарат» и «ветеринарный препарат» соответственно.

Также вносятся изменения в формат указания срока годности:

добавлены варианты указания срока годности: «годен до…», «годен…», «до…»;

срок годности разрешается указывать в формате «месяц, календарный год».

Это дает больше гибкости в указании маркировки. Также упрощается маркировка для небольших упаковок. Так, на первичной упаковке маленького размера можно не указывать некоторую информацию, если она помещается во вторичную упаковку.