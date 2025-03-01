Минздрав намерен внести в перечень ПКУ прастерон, габапентин и баклофен

Минздрав предложил включить в перечень ПКУ четыре препарата. Речь идет о таких лекарствах, как прастерон, габапентин, баклофен, дицикловерин+парацетамол.

Минздрав намерен внести изменения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету (ПКУ). Проект приказа проходит публичное обсуждение до 26 марта.

Изменения предлагается внести в Приказ Минздрава России № 459н от 01.09.2023. В перечень ПКУ намерены включить лекарства со следующими МНН:

Прастерон (за исключением лекарственной формы суппозитории вагинальные). Препарат относится к группе половых гормонов и модуляторов половой системы и применяется у женщин в постменопаузе для лечения одного из проявлений вульвовагинальной атрофии — диспареунии.

Габапентин (лекарственные препараты) — это анальгезирующее противосудорожной средство, которое используют для лечения нейропатической боли и парциальных судорог у взрослых и детей.

Баклофен (за исключением лекарственной формы для интратекального введения) — миорелаксант центрального действия, который назначают при повышенном мышечном тонусе на фоне рассеянного склероза, при заболеваниях спинного мозга, церебральном параличе, менингите, черепно-мозговых травмах.

Дицикловерин+парацетамол (лекарственные препараты). Комбинацию спазмолитика дицикловерина с парацетамолом назначают при спазмах гладкой мускулатуры, головной и зубной боли, невралгии, миалгии.

Документ вступит в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2030 года.

Ранее фармспециалисты обратили внимание на сложности, связанные с отпуском препаратов в форме мази и геля, содержащие пчелиный яд и тестостерон. Ситуация возникла после того, как СМДЛП присвоила признак ПКУ ряду лекарственных средств, включая «Андрогель» и безрецептурный «Апизартрон».

В 2023 году Минздрав включил в перечень ПКУ препараты для медикаментозного аборта — мизопростол и мифепристон. Кроме того, в список подлежащих количественному учету препаратов добавили «Феназепам» и «Лирика».

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

Надежда Синицына

pharmvestnik