RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов за 2024 год

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг российских фармацевтических дистрибьюторов за прошлый год. По данным экспертов, в текущем году формируются условия для роста числа банкротств среди мелких и средних фармдистрибьюторов. Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов.
Развитие российского фармрынка в 2024 году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объемы государственных закупок лекарств, хотя причины этого были различными, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. В текущем году рознице не стоит ожидать таких же высоких показателей спроса, но и объективных причин для стагнации тоже пока нет.
По данным аналитиков, в госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, которым предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счет региональных бюджетов. Как отмечают эксперты, сейчас уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и даже в благополучных регионах не идет речь о полном покрытии. Однако механизм, который должен заметно увеличить объем закупок, может заработать только с 2026 года.
Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, что аналитики связывают с эффектом масштаба и общим развитием инфраструктуры крупных оптовиков. Дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл в части развития аффилированных аптечных сетей, значительную работу здесь проводил «Протек». Инвестировали в ритейл и в отношении ассоциативных форматов — динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 году. Однако крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь аналитики признают «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек» («Здравсити» и «Проаптека»), каждый из которых за год вырос более чем на 3 тыс. точек.
Дальнейшие консолидационные процессы эксперты считают вопросом времени с учетом того, что ориентированные на ритейл крупные оптовики сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег.
Примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 году тоже имели место: так, перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», в отношении 6 из 7 компаний — участников этой структуры в начале 2025 года стартовала процедура банкротства. В числе причин аналитики называют крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 года не было, это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.
Таблица. TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2024 года.
|Рейтинг
|Дистрибьютор
|Центральный офис
|Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.
|2024
|2023
|1
|Пульс*
|Химки
|13,4
|12,4
|2
|Протек
|Москва
|13,0
|13,1
|3
|Катрен
|Новосибирск
|11,0
|12,0
|4
|ФК Гранд Капитал
|Москва
|7,0
|6,8
|5
|БСС
|С.-Петербург
|4,1
|4,4
|6
|Ирвин 2
|Москва
|3,6
|2,9
|7
|Фармкомплект
|Н. Новгород
|3,6
|3,1
|8
|Р-Фарм
|Москва
|2,9
|3,4
|9
|Агроресурсы*
|Кольцово
|2,1
|1,8
|10
|Фармимэкс*
|Москва
|2,0
|1,6
|11
|Фармперспектива*
|Самара
|1,8
|1,9
|12
|Медэкспорт*
|Омск
|1,4
|1,9
|13
|Авеста Фармацевтика
|Москва
|1,4
|1,5
|14
|Ланцет
|Москва
|1,2
|1,1
|15
|Здравсервис
|Тула
|1,0
|0,7
|16
|Северо-Запад
|С.-Петербург
|0,7
|0,6
|17
|Медипал-Онко*
|Москва
|0,7
|0,6
|18
|Фармстор
|Москва
|0,6
|0,6
|19
|Евросервис
|Москва
|0,6
|0,6
|20
|Интерлек
|Москва
|0,6
|0,4
|21
|Нижегородская областная фармация*
|Нижний Новгород
|0,4
|0,5
|22
|Витта компани
|Москва
|0,4
|0,4
|23
|Фармацевт*
|Ростов-на-Дону
|0,3
|0,3
|24
|Медикал лизинг-консалтинг
|Москва
|0,1
|0,1
|25
|Волгофарм
|Волгоград
|0,1
|0,1
|*экспертная оценка
|Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik