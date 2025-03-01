RNC Pharma представила рейтинг фармдистрибьюторов за 2024 год

Аналитики RNC Pharma представили рейтинг российских фармацевтических дистрибьюторов за прошлый год. По данным экспертов, в текущем году формируются условия для роста числа банкротств среди мелких и средних фармдистрибьюторов. Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов.

Развитие российского фармрынка в 2024 году было относительно равномерным, динамично рос как ритейл, так и объемы государственных закупок лекарств, хотя причины этого были различными, отмечают в аналитической компании RNC Pharma. В текущем году рознице не стоит ожидать таких же высоких показателей спроса, но и объективных причин для стагнации тоже пока нет.

По данным аналитиков, в госсекторе постепенно назревает вопрос системного перераспределения подходов к обеспечению терапией пациентов с орфанными заболеваниями. В конце прошлого года был подготовлен законопроект, которым предусматривается формирование механизма федерального финансирования закупок дорогостоящих препаратов регионам в тех случаях, когда они не могут обеспечить лечение за счет региональных бюджетов. Как отмечают эксперты, сейчас уровень обеспечения пациентов крайне неравномерен и даже в благополучных регионах не идет речь о полном покрытии. Однако механизм, который должен заметно увеличить объем закупок, может заработать только с 2026 года.

Консолидационные процессы в оптовом сегменте российского фармрынка в 2024 году продолжались, но сильно отставали от темпов 2022—2023 годов. Динамика топовых компаний опережала темпы развития компаний из второго эшелона, что аналитики связывают с эффектом масштаба и общим развитием инфраструктуры крупных оптовиков. Дистрибьюторы активно инвестировали в ритейл в части развития аффилированных аптечных сетей, значительную работу здесь проводил «Протек». Инвестировали в ритейл и в отношении ассоциативных форматов — динамика развития таких структур тоже была в целом ниже, чем в 2022 году. Однако крупные агрегаторы на базе дистрибьюторских компаний приросли каждая на несколько тысяч точек. Лидером здесь аналитики признают «Аптека.ру» (+5,46 тыс. аптек), второе место у polza.ru (+4,6 тыс.), замыкают тройку проекты «Протек» («Здравсити» и «Проаптека»), каждый из которых за год вырос более чем на 3 тыс. точек.

Дальнейшие консолидационные процессы эксперты считают вопросом времени с учетом того, что ориентированные на ритейл крупные оптовики сейчас с точки зрения развития и эффективности базовой инфраструктуры стоят на голову выше значительной части своих региональных коллег.

Примеры схода отдельных дистрибьюторских компаний с дистанции в 2024 году тоже имели место: так, перестал существовать альянс дистрибьюторов «АСФАДИС», в отношении 6 из 7 компаний — участников этой структуры в начале 2025 года стартовала процедура банкротства. В числе причин аналитики называют крайне низкий уровень доходности в отрасли, который в условиях высоких ставок по банковским кредитам делает невозможным вопрос закрытия кассового разрыва. Учитывая, что явных тенденций к снижению стоимости кредитных ресурсов в начале 2025 года не было, это далеко не последнее сообщение о банкротстве в отрасли.

Таблица. TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2024 года.