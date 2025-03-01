Росздравнадзор обнаружил почти 500 нарушений при обороте наркотических веществ

В 2024 году Росздравнадзор провел 530 проверок, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе мероприятий удалось выявить 491 нарушение. Служба также предложила внедрять искусственный интеллект для автоматизации проверок и предоставить право приостанавливать лицензию при неоднократных нарушениях в течение года.
Росздравнадзор представил доклад о контроле за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений по итогам 2024 года. За прошлый год служба провела 530 проверок (528 выездных и две документарные) в отношении 434 организаций. По итогам инспекций выявили 491 нарушение.
Основные нарушения были связаны:
- с неправильным ведением и хранением журналов учета операций с наркотическими средствами и психотропными веществами;
- с отсутствием специальной подготовки у сотрудников, работающих с наркотическими средствами;
- с нарушением условий хранения: отсутствие или неисправность приборов для контроля температуры и влажности в местах хранения наркотических средств;
- с несоблюдением требований по допуску сотрудников к работе с наркотическими средствами;
- с нарушением в хранении термолабильных препаратов.
Из 530 проверок плановыми были 518, 12 неплановых выявили 22 нарушения. Четыре проверки были проведены по согласованию с прокуратурой из-за угрозы жизни и здоровью граждан.
За прошлый год Росздравнадзор (РЗН) провел 915 профилактических мероприятий. В них входят 146 публикаций на сайте РЗН, 389 консультаций для организаций, 114 предостережений о недопустимости нарушений и 265 профилактических визитов.
Росздравнадзор предлагает следующие меры по улучшению контроля за оборотом наркотических средств:
- Ввести систему регулярной проверки организаций, работающих с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, а также с наркосодержащими растениями.
- Внедрить многоканальную систему общения:
- расширить использование чат-ботов;
- подключить интеллектуального помощника;
- обеспечить отслеживание сообщений через портал госуслуг.
- Использовать искусственный интеллект и роботов для автоматической проверки данных при контрольных проверках. Анализировать историю работы компаний и определять вероятность нарушений.
- Установить современное оборудование для автоматического выявления нарушений в сфере оборота наркотиков.
- Дать Росздравнадзору право приостанавливать лицензию и обращаться в суд для ее аннулирования, если организация отсутствует по юридическому или фактическому адресу.
- Предоставить право приостанавливать лицензию при неоднократных нарушениях в течение года:
- при повторных предупреждениях о нарушениях;
- при признаках готовящихся нарушений;
- при игнорировании предыдущих предписаний.
- Наделить правом аннулировать лицензию, если компания не устраняет серьезные нарушения в срок, установленный судом или контролирующим органом после приостановления действия лицензии.
В прошлом году правительство утвердило постановление, согласно которому Росздравнадзор будет вести реестр выданных сертификатов на ввоз и вывоз из страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik