Росздравнадзор обнаружил почти 500 нарушений при обороте наркотических веществ

В 2024 году Росздравнадзор провел 530 проверок, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе мероприятий удалось выявить 491 нарушение. Служба также предложила внедрять искусственный интеллект для автоматизации проверок и предоставить право приостанавливать лицензию при неоднократных нарушениях в течение года.

Росздравнадзор представил доклад о контроле за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированием наркосодержащих растений по итогам 2024 года. За прошлый год служба провела 530 проверок (528 выездных и две документарные) в отношении 434 организаций. По итогам инспекций выявили 491 нарушение.

Основные нарушения были связаны:

с неправильным ведением и хранением журналов учета операций с наркотическими средствами и психотропными веществами;

с отсутствием специальной подготовки у сотрудников, работающих с наркотическими средствами;

с нарушением условий хранения: отсутствие или неисправность приборов для контроля температуры и влажности в местах хранения наркотических средств;

с несоблюдением требований по допуску сотрудников к работе с наркотическими средствами;

с нарушением в хранении термолабильных препаратов.

Из 530 проверок плановыми были 518, 12 неплановых выявили 22 нарушения. Четыре проверки были проведены по согласованию с прокуратурой из-за угрозы жизни и здоровью граждан.

За прошлый год Росздравнадзор (РЗН) провел 915 профилактических мероприятий. В них входят 146 публикаций на сайте РЗН, 389 консультаций для организаций, 114 предостережений о недопустимости нарушений и 265 профилактических визитов.

Росздравнадзор предлагает следующие меры по улучшению контроля за оборотом наркотических средств:

Ввести систему регулярной проверки организаций, работающих с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, а также с наркосодержащими растениями. Внедрить многоканальную систему общения:

расширить использование чат-ботов;

подключить интеллектуального помощника;

обеспечить отслеживание сообщений через портал госуслуг.

Использовать искусственный интеллект и роботов для автоматической проверки данных при контрольных проверках. Анализировать историю работы компаний и определять вероятность нарушений. Установить современное оборудование для автоматического выявления нарушений в сфере оборота наркотиков.

Дать Росздравнадзору право приостанавливать лицензию и обращаться в суд для ее аннулирования, если организация отсутствует по юридическому или фактическому адресу. Предоставить право приостанавливать лицензию при неоднократных нарушениях в течение года:

при повторных предупреждениях о нарушениях;

при признаках готовящихся нарушений;

при игнорировании предыдущих предписаний.

Наделить правом аннулировать лицензию, если компания не устраняет серьезные нарушения в срок, установленный судом или контролирующим органом после приостановления действия лицензии.

В прошлом году правительство утвердило постановление, согласно которому Росздравнадзор будет вести реестр выданных сертификатов на ввоз и вывоз из страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik