«Генериум» получил разрешение на КИ первого отечественного генотерапевтического препарата для лечения МДД

Минздрав выдал российской фармкомпании «Генериум» разрешение на проведение клинических исследований (КИ) I-II фазы первого отечественного генотерапевтического препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД) – GNR-097. Согласно информации в ГРЛС, КИ должны завершиться до конца марта 2030 года. В них примут участие 42 пациента детского возраста с МДД. С 2024 года в России для лечения этого заболевания используется генотерапевтическое средство Элевидис (деландистроген моксепарвовек) от американской Sarepta Therapeutics. По сообщению госфонда «Круг добра», за II полугодие 2024 года на закупку импортного препарата было направлено порядка $189 млн.
В ходе КИ препарата «Генериум» должен оценить переносимость, безопасность и эффективность GNR-097 при его однократном внутривенном введении детям с МДД. КИ будут проходить в пяти медорганизациях – РНИМУ им. Н.И. Пирогова и его подразделении – НИКИ педиатрии и детской хирургии им. академика Ю.Е. Вельтищева, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете, Областной детской клинической больнице в Екатеринбурге и НМИЦ здоровья детей.
О старте создания препарата для терапии МДД «Генериум» заявил в конце 2021 года. На тот момент сообщалось, что разработку компания приобрела у «Марлин Биотех», которая исследовала лекарство на основе метода доставки гена микродистрофина с помощью аденоассоциированных вирусов. Тогда же КИ препаратов с подобным механизмом действия занималась Sarepta Pharmaceuticals совместно с Roche и Genethon.
На запрос об объеме инвестиций, направленных на разработку генотерапевтического препарата, в «Генериум» Vademecum не ответили. Мировая и отечественная практика показывают, что создание лекарств с похожим механизмом действия может быть достаточно дорогостоящим. Например, в мае 2023 года фармкомпания «Биокад» сообщала, что на разработку собственной генной терапии – для лечения гемофилии A – направила порядка 1 млрд рублей.
Первый в мире генотерапевтический препарат для лечения МДД Элевидис от американской Sarepta Therapeutics в июне 2023 года по ускоренной процедуре был одобрен американским регулятором. Клинические исследования лекарства на тот момент еще не были завершены. Также отмечалось, что Элевидис станет вторым из самых дорогих препаратов в мире, стоимость терапии которым оценивали в $3,2 млн. Компанией, отвечающей за вывод препарата на все рынки, кроме США, стала Roshe – тематическое партнерское соглашение стороны подписали в 2019 году.
Почти через год, в апреле 2024-го, экспертный совет фонда «Круг добра» включил незарегистрированный в России Элевидис в перечень закупаемых лекарств. Тогда же отмечалось, что в 2024 году терапия препаратом может быть назначена примерно 50 пациентам с патологией в возрасте 4-5 лет. В организации подчеркивали: «Закупаемые фондом препараты Аталурен, Этеплирсен, Вилтоларсен и Голодирсен подходят части пациентов с МДД и эффективны при конкретных изменениях в гене DMD, кроме того, препараты должны приниматься регулярно. С включением еще одного препарата в перечень фонд сможет расширить возможности врачей по лечению МДД и обеспечить терапию еще большему количеству детей, которым не подходят другие патогенетические препараты».
В фонде Vademecum сообщили, что с конца июня по конец декабря 2024 года Элевидис был введен 63 детям. «Круг добра» приобретает препарат по цене $3 млн за штуку, соответственно за второе полугодие 2024 года генотерапевтический препарат в России был закуплен на общую сумму около $189 млн.
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