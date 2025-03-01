Борису Шпигелю не удалось оспорить взыскание 8,2 млрд рублей

Среди ответчиков по иску также есть директор ОАО «Фармация» Антон Колосков и следующие юрлица: ООО «Биотэк», АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», ОАО «Фармация», ООО «Биосамарфарм» и ООО «Интермедфарм».

В суде отметили, что Иван Белозерцев и компании «в устной форме достигли договоренности о ведении совместного бизнеса, главной целью которого являлось незаконное обогащение под прикрытием гражданско-правовых договоров, утаивание от контролирующих органов нарушений запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, получение дохода от посягающих на интересы общества действий».

Коллегия по гражданским делам отметила «наличие прямой причинно-следственной связи между источником формирования спорного имущества и его получателем, единство коррупционного события и поэтапность его реализации». Таким образом, решение о взыскании почти 8,2 млрд рублей суд решил оставить без изменения.

Иск в Октябрьский районный суд Пензы к Шпигелю и другим фигурантам подал заместитель генерального прокурора РФ в ноябре 2023 года. Как выяснили в ходе судебного разбирательства, Иван Белозерцев с мая 2015 по март 2021 года договорился с Борисом Шпигелем о лоббировании интересов в регионе, за что губернатору полагалось вознаграждение. В итоге «Биотэк» стал одним из крупнейших поставщиков учреждений пензенского Минздрава. По итогам 2020 года ГК заняла десятое место среди фармдистрибьюторов России с выручкой 41,1 млрд рублей.

В Генпрокуратуре действия Белозерцева посчитали коррупционными, целью которых было личное обогащение. Предприниматели и юрлица получали незаконный доход, который легализовали за счет введения средств в оборот предприятий. Всего «Биотэк» и региональный Минздрав заключили около 5 тысяч госконтрактов, совокупный доход от которых превысил 9,9 млрд рублей.

В январе 2024 года Октябрьский райсуд Пензы взыскал с ответчиков солидарно порядка 8,16 млрд рублей. Решение пытались обжаловать, но Пензенский областной суд оставил его без изменений. В итоге были поданы кассационные жалобы.

Измайловский райсуд Москвы в том же месяце озвучил приговор для фигурантов по уголовному делу. Белозерцева и Шпигеля признали виновными в получении и даче взяток (ст. 290 и ст. 291 УК РФ) и назначили 12 и 11 лет колонии строгого режима соответственно и штраф в размере 450 млн рублей каждому. Евгения Шпигель и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков получили по 8,5 лет и штрафы по 60 млн рублей. В ноябре 2024 года Преображенский районный суд Москвы освободил Бориса Шпигеля от наказания в связи с состоянием здоровья.