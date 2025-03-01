ФАС согласовала цены на 5 ЛП из перечня ЖНВЛП

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на 5 лекарственных препаратов, которые были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. Среди них — «Алоглиптин+Пиоглитазон», «Инклисиран», «Алпелисиб», «Даратумумаб» и «Анифролумаб».

«ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты. Это позволило снизить цены на них в среднем на 19% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 141% от минимальных цен в референтных для России странах», говорится в сообщении компании.

Так, цена на препарат «Инкресинк» (МНН «Алоглиптин+Пиоглитазон») для лечения сахарного диабета второго типа снижена на 28% по сравнению со средней стоимостью в 2024 году и на 35% ниже минимальных цен в референтных странах. Его новая цена составит 1 020 рублей за упаковку 28 таблеток в дозировке 25 мг+15 мг и 1 477 рублей за упаковку в дозировке 25 мг+30 мг.

Цена на препарат «Сибрава» (МНН «Инклисиран») для снижения уровня холестерина была согласована на уровне 97 000 рублей за шприц 1.5 мл (284 мг). Эта цена в два раза ниже минимальной стоимости в референтных странах и на 3% ниже средней стоимости препарата в 2024 году.

Стоимость противоопухолевого препарата «Пикрэй» (МНН «Алпелисиб») снизилась на 16% от средней цены 2024 года и в 2 раза ниже минимальной стоимости в референтных странах. Его цена теперь составляет 134 862 рубля за упаковку из 56 таблеток в дозировке 150 мг.

Препарат для лечения миеломы «Дарзалекс» (МНН «Даратумумаб») теперь будет стоить 194 175 рублей за флакон 15 мл (120 мг/мл), что в 2 раза ниже минимальной цены в референтных странах.

Стоимость препарата «Сафнело» (МНН «Анифролумаб») для терапии системной красной волчанки снижена на 37% по сравнению со средней стоимостью в 2024 году и на почти в 2 раза ниже минимальной цены в референтных странах. Его новая цена составит 49 000 рублей.

gxpnews