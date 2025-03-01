Eli Lilly снижает цены на Zepbound для пациентов, оплачивающих лечение самостоятельно

Компания Eli Lilly объявила о снижении цен на препарат Zepbound, предназначенные для борьбы с ожирением. Решение стало ответной реакцией компании на конкуренцию с более дешевыми комбинированными версиями на рынке. Так, с 2024 года стоимость флаконов с разовой дозой 2,5 мг была снижена до $349 в месяц, а флаконов с дозой 5 мг – до $499 в месяц. Но эти цены предназначены только для пациентов, которые оплачивают лекарства без страховки.

Президент подразделения Cardiometabolic Health компании Lilly Патрик Йонссон отметил, что несмотря на то, что ожирение признано хроническим заболеванием — страховка и федеральные программы не покрывают лечение систематически. В ответ на это Lilly решила продолжить работу по улучшению доступности и снижению цен на Zepbound, обеспечив доступ к препарату для пациентов, которые платят за него самостоятельно.

Zepbound от Eli Lilly, как и препараты Novo Nordisk, сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке GLP-1-препаратов. Препараты обеих компаний долгое время были дефицитными из-за огромного спроса. Это дало возможность производителям более дешевых версий заполучить долю на рынке. При этом, с выходом оригинальных препаратов из списка дефицита FDA конкуренция стала еще более ожесточенной.

gxpnews