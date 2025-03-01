Thermo Fisher купила Solventum за $4,1 млрд

Thermo Fisher объявила о приобретении подразделения очистки и фильтрации компании Solventum за $4,1 млрд. Компания ожидает, что сделка повысит чистую прибыль и обеспечит около $125 млн скорректированной операционной прибыли к пятому году после закрытия. Завершение сделки запланировано на конец 2025 года. Эта сделка укрепит биопроизводственный бизнес компании, который занимается разработкой и выпуском биологических препаратов и вакцин. Solventum, чей доход в 2023 году составил $1 млрд, обеспечит Thermo Fisher дополнительную технологическую экспертизу и стабильный рост продаж, пишет Fierce Pharma.

Объединение бизнеса позволит Thermo Fisher усилить ключевые направления, включая клеточные культуры, технологии очистки, аналитические решения и одноразовые производственные системы. Solventum специализируется на фильтрах и мембранах, применяемых в фармацевтике, медицинских технологиях, пищевой и микроэлектронной промышленности, а также управляет производственными мощностями по всему миру.

Thermo Fisher активно наращивает свои позиции в биопроизводстве: в 2023 году компания приобрела шведскую Olink за $3,1 млрд, расширив возможности в области протеомного анализа и масс-спектрометрии. Новая сделка с Solventum позволит Thermo Fisher усилить позиции в производстве биопрепаратов и медицинских технологий.