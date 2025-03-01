Из-за перестройки бизнеса Eisai сокращает 121 сотрудника в США

Японская фармацевтическая компания Eisai объявила о реструктуризации своей деятельности в США, в рамках которой будет сокращено 121 рабочее место, что составляет 6,83% от численности персонала в стране, пишет Fierce Pharma. Под увольнения подпадают сотрудники коммерческих, медицинских и корпоративных подразделений, включая 57 должностей в штаб-квартире компании в Натли, штат Нью-Джерси.

Представитель Eisai отметил, что эти меры направлены на повышение эффективности и долгосрочную устойчивость бизнеса, при этом компания остается приверженной американскому рынку и продолжит развитие в области онкологии, неврологии и лечения болезни Альцгеймера.

Реструктуризация происходит на фоне попыток Eisai увеличить продажи препарата Leqembi (леканемаб), разработанного совместно с Biogen и одобренного в начале 2023 года. Несмотря на высокие ожидания, коммерческий рост Leqembi в США был сдержанным, но при этом уже в третьем квартале 2024 года продажи выросли на 33%, достигнув $89 млн на этот период. По прогнозам компании, годовые продажи препарата составят около $279 млн.

Руководство Eisai считает, что развитие технологий диагностики, включая анализ крови на ранние признаки болезни Альцгеймера, может ускорить внедрение Leqembi. В настоящее время терапию препаратом прошли 13 500 пациентов, а лечение проводят более 3000 врачей в США.

gxpnews