ФАС: цена на препарат от редкого заболевания крови снижена на 25%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цену на отечественный дженерик экулизумаба, который используется для лечения редкого заболевания крови — пароксизмальной ночной гемоглобинурии.

Согласованная ФАС цена за 1 флакон объемом 30 мл концентрата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 10 мг/мл на 25% ниже стоимости аналогичной упаковки первого отечественного дженерика.

Оригинальный Солирис от Alexion официально ушел с российского рынка в 2020 году. Изначально производство аналога одного из самых дорогих орфанных препаратов локализовал «Генериум» на площадке во Владимирской области. Цена первого дженерика оказалась на четверть дешевле оригинала.

Вторым в 2020 году зарегистрировал свой экулизумаб «Биокад». Его стоимость составляла 186,1 тыс. рублей по сравнению с 248,2 тыс. рублей у оригинального препарата.

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