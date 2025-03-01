«Озон Фармацевтика» производит самый востребованный дженерик ривароксабана

С момента выпуска в декабре 2024 года препарат с МНН ривароксабан от «Озон Фармацевтика» стал самым востребованным дженериком с этим действующим веществом на отечественном рынке. С декабря 2024 года компания отгрузила дистрибуторам более 1,5 млн упаковок препарата. Значительная часть этого объема — свыше 720 тысяч упаковок — предназначена для государственного сектора.

По итогам декабря, согласно данным агентства AlphaRM, ривароксабан от «Озон Фармацевтика» стал самым продаваемым дженериком этого препарата на рынке SellOut (вторичные продажи от дистрибутора).

Ривароксабан производства «Озон Фармацевтика» не только лидирует в продажах, но и стал самым часто запрашиваемым брендированным дженериком ривароксабана в сети. По данным Яндекс.Вордстат за январь зафиксировано свыше 23 000 запросов по торговому наименованию препарата. Для сравнения, ближайший дженерик имеет в два раза меньше целевых запросов.

По результатам опросов на обучающей фармацевтической платформе Pharmskills, ривароксабан от «Озон Фармацевтика» занимает первое место среди аналогичных препаратов-дженериков по узнаваемости и доверию профессионального сообщества провизоров — работников «первого стола».

«Озон Фармацевтика» представила свой дженерик на российском фармацевтическом рынке в декабре 2024 года. Уже до конца года компания отгрузила дистрибуторам первый миллион упаковок. Оригинальный (и единственный до декабря 2024 года Ривароксабан) является самым продаваемым лекарственным средством на розничном коммерческом рынке России в денежном выражении (по данным аналитического агентства AlphaRM). Объем его продаж превысил 18 млрд рублей по итогам 2024 года.

Оперативная локализация производства сделала ривароксабан доступным для гораздо более широкого круга пациентов.

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