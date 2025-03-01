AstraZeneca сообщила о высокой эффективности нового противоопухолевого препарата

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что в ходе исследования применение экспериментального препарата камизестрант способствовало повышению показателей беспрогрессивной выживаемости при раке молочной железы. На данный момент это один из основных препаратов компании.

Согласно результатам промежуточного анализа, камизестрант в сочетании с ингибитором белков, стимулирующих рост опухоли, при применении в качестве терапии первой линии позволил достичь основной цели исследования — повышения выживаемости без прогрессирования заболевания.

«Полученные данные приближают нас к реализации потенциала камизестранта, который может стать новым стандартом лечения», — сказала исполнительный вице-президент AstraZeneca Сьюзан Гэлбрейт.

В ходе исследования проводится оценка эффективности комбинации с камизестрантом у пациентов с распространенным гормонозависимым раком молочной железы, при котором рост опухоли опосредован определенным типом белков-рецепторов.

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