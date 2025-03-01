Lilly планирует инвестировать 27 млрд долларов США в открытие новых предприятий

Eli Lilly планирует вложить не менее 27 млрд долларов США в строительство четырех новых производственных предприятий в США.

Новые предприятия будут построены в течение следующих пяти лет. Компания планирует открыть более 3000 рабочих мест для квалифицированных специалистов. При проведении строительных работ будет задействовано около 10 000 рабочих и инженеров.

Местоположение новых объектов Lilly объявит позже в этом году.

Менее недели назад президент США Дональд Трамп провел встречу с руководителями крупнейших фармацевтических компаний, на которой присутствовал и генеральный директор Lilly Дэвид Рикс. На встрече обсуждались основные проблемы отрасли, например тарифы на импортные лекарственные препараты.

Ранее Рикс в своем заявлении отметил, что снижение налогов, принятое во время первого президентского срока Трампа, создало благоприятные условия для инвестиций фармацевтической компании в производство на внутреннем рынке.

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