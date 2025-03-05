Минздрав отменил регистрацию двух вакцин против клещевого энцефалита

Из ГРЛС исключили регудостоверения 14 лекарственных препаратов и трех фармсубстанций. Среди них две вакцины, предназначенные для профилактики клещевого энцефалита у взрослых и детей от компании Pfizer. У всех препаратов есть аналоги.

Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний держателей регистрационных удостоверений (РУ). Соответствующая информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

Из ГРЛС исключили РУ двух культуральных инактивированных вакцин против клещевого энцефалита «ФСМЕ-ИММУН» и «ФСМЕ-ИММУН Джуниор» от Pfizer, для взрослых и детей. Оба препарата были впервые зарегистрированы в России в 2007 году и входили в перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остались РУ трех вакцин для профилактики клещевого энцефалита российского производства, одна из которых предназначена для детей.

Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального противоопухолевого препарата «Фарморубицин» (МНН эпирубицин) от Pfizer. Он также входил в перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остались аналоги российского и казахского производства.

Также из реестра исключили РУ препарата «Дапсон-Фатол» (МНН дапсон) от Riemser Pharma. Он используется для лечения лепры, герпетиформного дерматита Дюринга и буллезного пемфигоида. В ГРЛС остался единственный аналог с таким МНН производства НПЦ «Фармзащита».