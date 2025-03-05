Минздрав отменил регистрацию двух вакцин против клещевого энцефалита

Из ГРЛС исключили регудостоверения 14 лекарственных препаратов и трех фармсубстанций. Среди них две вакцины, предназначенные для профилактики клещевого энцефалита у взрослых и детей от компании Pfizer. У всех препаратов есть аналоги.
Минздрав отменил государственную регистрацию 14 лекарственных средств и трех фармсубстанций на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний держателей регистрационных удостоверений (РУ). Соответствующая информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).
Из ГРЛС исключили РУ двух культуральных инактивированных вакцин против клещевого энцефалита «ФСМЕ-ИММУН» и «ФСМЕ-ИММУН Джуниор» от Pfizer, для взрослых и детей. Оба препарата были впервые зарегистрированы в России в 2007 году и входили в перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остались РУ трех вакцин для профилактики клещевого энцефалита российского производства, одна из которых предназначена для детей.
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию оригинального противоопухолевого препарата «Фарморубицин» (МНН эпирубицин) от Pfizer. Он также входил в перечень ЖНВЛП. В ГРЛС остались аналоги российского и казахского производства.
Также из реестра исключили РУ препарата «Дапсон-Фатол» (МНН дапсон) от Riemser Pharma. Он используется для лечения лепры, герпетиформного дерматита Дюринга и буллезного пемфигоида. В ГРЛС остался единственный аналог с таким МНН производства НПЦ «Фармзащита».
|Торговое наименование и МНН
|Компания-держатель РУ
|Форма выпуска
|Наличие аналогов
|Регистрационный номер
|Алимемазина тартрат (алимемазин)
|Санофи Шими
|Субстанция-порошок
|да
|ФС-001073 от 23.04.2015г.
|Такролимус (такролимус)
|Сандоз Прайвит Лимитед
|Субстанция-гранулы
|да
|ФС-001542 от 02.11.2016г.
|Хлорпромазина гидрохлорид (хлорпромазин)
|Санофи Шими
|Субстанция-порошок
|да
|ФС-000587 от 23.05.2013г.
|Алфузозин (алфузозин)
|АО «Вертекс»
|Таблетки пролонгированного действия, 5 мг, 10 мг
|да
|ЛП-000665 от 28.09.2011г.
|Глицин (глицин)
|АО «Вертекс»
|Таблетки подъязычные, 100 мг
|да
|ЛП-004623 от 26.12.2017г.
|Дапсон-Фатол (дапсон)
|Римзер Фарма ГмбХ
|Таблетки, 50 мг
|да
|ЛСР-004694/08 от 20.06.2008г.
|Сульфацил натрия раствор 20% (сульфацетамид)
|ООО «Славянская аптека»
|Капли глазные, 20%
|да
|98/53/2 от 25.02.1998г.
|Теризидон (теризидон)
|Римзер Фарма ГмбХ
|Капсулы, 250 мг
|да
|ЛСР-009584/09 от 25.11.2009г.
|Триметазидин-ВЕРТЕКС (триметазидин)
|АО «Вертекс»
|Капсулы, 20 мг
|да
|ЛС-000013 от 19.02.2010г.
|Фарморубицин® быстрорастворимый (эпирубицин)
|Пфайзер Инк.
|Лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения, 10 мг, 50 мг
|да
|П N013796/01 от 19.11.2007г.
|ФСМЕ-ИММУН® (Вакцина клещевого энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная) (вакцина для профилактики клещевого энцефалита)
|Пфайзер Инк.
|Суспензия для внутримышечного введения, 0,5 мл/доза
|да
|П N014361/01 от 30.05.2007г.
|ФСМЕ-ИММУН® Джуниор (Вакцина клещевого энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная) (вакцины для профилактики клещевого энцефалита)
|Пфайзер Инк.
|Суспензия для внутримышечного введения, 0,25 мл/доза
|да
|ЛСР-003210/07 от 15.10.2007г.
|Эспа-Липон (тиоктовая кислота)
|Эспарма ГмбХ
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|да
|П N012834/01 от 14.02.2011г.
|Эспа-Липон (тиоктовая кислота)
|Эспарма ГмбХ
|Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл
|да
|П N012834/02 от 30.07.2007г.
|Эспарокси (рокситромицин)
|Эспарма ГмбХ
|Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг
|да
|ЛСР-010986/09 от 31.12.2009г.
|Фуросемид Софарма (фуросемид)
|Софарма АО
|Таблетки, 40 мг
|да
|ЛП-№(004942)-(РГ-RU) от 21.03.2024г.
|Эменд В/В (фосапрепитант)
|Мерк Шарп и Доум Б.В.
|Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг
|да
|ЛП-№(000261)-(РГ-RU) от 01.06.2021г.
Фото: 123rf.com
Надежда Синицына
pharmvestnik