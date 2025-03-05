«ФК Гранд Капитал» объявил о кадровых перестановках в менеджменте

Юлия Липкина заняла руководящую позицию в группе компаний «ФК Гранд Капитал», где она будет отвечать за развитие и трансформацию бизнеса. Константин Плахтюков и Татьяна Власова присоединилась к компании, чтобы управлять коммерческим блоком и способствовать росту товарооборота.

«ФК Гранд Капитал» сообщила «ФВ» о кадровых перестановках в менеджменте. Юлия Липкина переходит на должность заместителя генерального директора по развитию группы компаний «ФК Гранд Капитал». Ранее она занимала должность коммерческого директора. В сферу ответственности Липкиной будет входить разработка и реализация системных проектов, нацеленных на формирование новых подходов в сфере дистрибуции.

На должность коммерческого директора национального фармацевтического дистрибьютора назначен Константин Плахтюков. Ранее он работал в сфере продаж и закупок на руководящих должностях в компаниях X5 Retail Group, Grand Toys, СИА Интернейшнл и др.

В качестве заместителя коммерческого директора к команде «ФК Гранд Капитал» присоединилась Татьяна Власова. Перед новым руководством стоит задача трансформации и управления коммерческим блоком компании для роста товарооборота, за счет повышения эффективности взаимодействия с существующими и новыми клиентами.

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