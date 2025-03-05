Минздрав представил новый проект измененных правил ввода лекарств в оборот

Минздрав разработал новый вариант обновленного постановления о порядке ввода в гражданский оборот лекарств. В новелле прописаны другие сроки и уточнены некоторые данные. Документ постановление от 2019 года, который должен быть обновлен к 1 сентября 2025 года в рамках регуляторной гильотины. В случае утверждения правила будут действовать в течение шести лет.

Минздрав представил новую версию обновленного постановления «О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных средств для медицинского применения». Документ проходит публичное обсуждение до 19 марта.

Как и в предыдущей редакции проекта, обновленные правила ввода лекарств в гражданский оборот будут действовать как на готовые лекарственные формы, так и на фармацевтические субстанции. Обязанность подтверждать качество каждой выпущенной серии фармсубстанций в Росздравнадзоре появилась у производителей с сентяря 2024 года, когда вступили в силу очередные поправки в ФЗ-61 в рамках гармонизации.

Согласно новому документу, запрашиваемые образцы препарата и образцы для воспроизведения методов контроля качества, а также реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты платежа за оказание услуги по проведению испытаний, представляются заявителем в федеральное учреждение в срок, не превышающий 90 рабочих дней со дня получения запроса федерального учреждения. В предыдущей редакции документа этот срок составлял 30 рабочих дней.