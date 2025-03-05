Минздрав расширил возможности для расчета начальной цены контрактов на закупку медизделий

Минздрав изменил Порядок определения начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медизделий. Теперь госзаказчики смогут использовать данные по трем закупкам в пределах регионов одного федерального округа при расчете максимальной начальной цены контракта на закупку медизделий при отсутствии собственных закупок.

Минздрав внес изменения в Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий (утвержден приказом № 450н от 15.05.2020). Изменения закреплены в постановлении № 26н от 22.01.2025.

Согласно документу, заказчик должен учитывать не менее трех цен по заключенным и исполненным контрактам за последние три года, содержащимся в реестре контрактов. Заключение и исполнение таких контрактов должны быть осуществлены на территории субъекта РФ, в котором расположен заказчик, или в пределах федерального округа, где он расположен. Сейчас такие закупки можно осуществлять только в пределах региона.

Если контракты на поставку идентичных товаров, работ или услуг отсутствуют на территориях, указанных выше, заказчик должен учитывать не менее трех цен из реестра контрактов, заключенных заказчиками, независимо от места исполнения контрактов. Эти контракты также должны быть исполнены в течение последних трех лет.

Правительство продлило до конца 2025 года особенности заключения договоров с единственными поставщиками. Постановление было принято в марте 2022 года на фоне санкций против России.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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