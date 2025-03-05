Виктория Преснякова переизбрана на пост директора СРО Ассоциация независимых аптек

Директором СРО Ассоциация независимых аптек еще на три года переизбрана Виктория Преснякова. Она возглавляет ассоциацию семь лет.
На общем собрании членов СРО Ассоциация независимых аптек единогласно принято решение о переизбрании Виктории Пресняковой на должность директора ассоциации, об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе организации. Директор избирается на три года.
Она возглавляет ассоциацию семь лет. По словам Пресняковой, СРО продолжит работу по ключевым направлениям. Одно из них — решение кадровых вопросов и развитие образования. «Мы видим как минимум два основных вектора работы: насыщение аптечного рынка быстрыми и недорогими кадрами — фармацевтами и возвращение уважения к профессии провизора, восстановление престижа профессии. Нам нужно стремиться к мировому уровню: развивать компетенции и расширять функционал», — заявила она.
В 2024 году в СРО произошли кадровые перемены. Заместитель директора по юридическим вопросам Светлана Воскобойник покинула ассоциацию, перейдя на работу в Российскую ассоциацию аптечных сетей. Место юриста в СРО заняла Анна Штанько, ранее работавшая юристом в АСНА. В команду также вошла Мария Баркалова. Совет Ассоциации остался прежним.
Фото: СРО Ассоциация независимых аптек
Мария Гордеева
pharmvestnik