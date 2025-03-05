Обновлены особенности регистрации медизделий в случае дефектуры

Правительство внесло изменения в особенности регистрации медизделий в случае дефектуры или риска ее возникновения из-за санкций. Из документа исключили пункт о том, что экспертиза о госрегистрации медизделия проводится одновременно с проверкой технических испытаний. Вместо регистрационных удостоверений теперь используются реестровые записи в государственном реестре.

Правительство утвердило постановление № 240 от 28.02.2025, которым вносятся изменения в особенности обращения, включая особенности госрегистрации медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры из-за санкций (№ 552 от 01.04.2022).

Признается утратившим силу п.2 постановления, согласно которому экспертиза заявления о госрегистрации медизделия проводилась одновременно с проведением экспертизы полноты и результатов проведенных технических испытаний, токсикологических исследований, клинических испытаний, а также испытаний для утверждения типа средств измерений. Исключения составляют лишь исследования, требующие проведения клинических испытаний с участием человека.

Согласно изменениям теперь факт государственной регистрации подтверждается реестровой записью в государственном реестре. Регистрация действует до 1 января 2028 года. Также уточнены требования к документам, представляемым для госрегистрации медизделий, включая заявление, копии документов, подтверждающих полномочия представителей, сроки и процедуры подачи документов и другие сведения. Так, все документы подаются в электронной форме с подписью, размер файлов не должен превышать 100 Мб, а документы должны быть в формате PDF с текстовым слоем.

Кроме того, признается утратившим силу пункт, в котором указано, что для внесения изменений в документы регдосье допускается предоставление сведений об уведомлениях о ввозе медизделий для их госрегистрации. Теперь для внесения изменений в документы регдосье можно предоставить только сведения о выданных регистрирующим органом разрешениях на ввоз медизделий для их госрегистрации.

Документ вступил в силу с 1 марта. Госрегистрацию медизделий и внесение изменений в их регдосье будут осуществлять по правилам, действовавшим до вступления в силу изменений, если документы были поданы до вступления постановления в силу.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik