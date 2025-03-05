Венчурный фонд «Восход» вложил 305 млн рублей в российского разработчика нейроимплантов Обновлены особенности регистрации медизделий в случае дефектуры » Росздравнадзор начал проверять фармкомпании на наличие «зависшего» этанола ЦРПТ обнаружил 100 млн литров «зависшего» этанола у 219 оптовых продавцов, за эту продукцию государство недополучило более 70 млрд руб. Росздравнадзор начал проверку фармкомпаний: три из них подали заявления на прекращение деятельности, девять получили предписания об устранении нарушений, работу еще восьми приостановили на 90 суток. По итогам проверок составили 12 протоколов об административных правонарушениях. Система маркировки лекарств обнаружила у 219 оптовых продавцов лекарств 100 млн литров «зависшего» медицинского спирта, пишет РБК cо ссылкой на ЦРПТ. Речь идет об объеме нелегальной продукции, за которую государство недополучило более 70 млрд руб. акцизных сборов с этанола. Информацию о нарушителях и схеме, по которой они работали, ЦРПТ направил в Росздравнадзор и Комитет Госдумы по экономической политике. Система маркировки фиксирует все перемещения товаров между участниками оборота, и если юрлицо не использует препарат для продажи населению или для оказания медуслуг, то такое лекарство остается числиться за организацией (считается «зависшим»). При накоплении больших объемов система фиксирует риск незаконного оборота. «Зависшими» считаются товары, находящиеся на одном адресе более 90 дней. «Особый строгий порядок мониторинга движения этанола в системе маркировки, предложенный Минздравом и включенный как ограничение операций в сентябре 2023 года, позволил выявить такие оптовые организации», — заявили в ЦРПТ. Росздравнадзор уже начал проверять крупнейших участников рынка: с декабря прошлого года и по февраль текущего провели 22 выездные проверки фарморганизаций, которые занимаются обращением препаратов с этанолом в составе. Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований ведомства Ирина Крупнова сообщила изданию, что проверки фармкомпаний, которые занимаются обращением препаратов с этанолом, проводятся по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой и еще не завершены. Этот вопрос обсудят на совещании 4 марта. Из письма Росздравнадзора на имя главы Комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина (есть в распоряжении РБК) следует, что проверки выявили нарушения. Три организации оптовой торговли самостоятельно подали заявление о прекращении фармдеятельности: ООО «Фармдом», АО «Актива» и ООО «Медиктел». Еще девять компаний получили предписания об устранении следующих нарушений: фактическое отсутствие препаратов с этанолом, которые числятся на балансе организации;

отсутствие информации о приемке, хранении, реализации, передаче, уничтожении лекарств с этанолом;

отсутствие складских помещений и оборудования;

отсутствие измерения и анализа распределения температуры и относительной влажности в помещениях для хранения;

отсутствие регистрации операций, связанных с обращением лекарств с этанолом, подлежащих предметно-количественному учету. В числе этих компаний оказались «Фармтехнология», «Валеофарм», «Фармэкспресс», «Система Трейд» и др. Деятельность еще восьми фармкомпаний приостановили на 90 суток, так как провести проверки на этих предприятиях было невозможно из-за отсутствия их по месту осуществления деятельности или проведения там ремонтных работ. По итогам проверок составили 12 протоколов об административных правонарушениях. Среди них — несвоевременное или недостоверное внесение данных в систему мониторинга, нарушение правил оптовой торговли лекарствами и осуществление предпринимательской деятельности с грубыми нарушениями требований, предусмотренных лицензией. В июле прошлого года п резидент подписал закон о налоговой реформе, который предусматривает введение акцизов на фармсубстанцию этилового спирта с 2025 года. Чтобы цены на лекарства не выросли, к вычету будет приниматься акциз на субстанцию этанола при производстве лекарств и препаратов, а также продукции с общей долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий, список которых Минздрав должен закрепить в специальном перечне. В ноябре 2024 года правительство утвердило правила формирования перечня лекарств, при производстве которых используется этанол объемной долей более 20%. Список будет формировать утвержденная Минздравом комиссия, в постановлении прописаны критерии для лекарств и сроки внесения изменений в перечень. Документ вступил в силу с 25 декабря 2024 года. Ранее фармпроизводители заявили о проблемах в связи с введением акциза на фармсубстанцию спирта этилового (этанола). Для оформления налогового вычета налоговые инспекции в регионах требуют от предприятий подтвердить право собственности на технологическое оборудование, которое они используют в производственном процессе.

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pharmvestnik Дина Коблова