Венчурный фонд «Восход» вложил 305 млн рублей в российского разработчика нейроимплантов

В ходе сделки отечественный разработчик оценен в 870 млн рублей. Генеральный директор фонда Руслан Саркисов пояснил, что инвестиции будут направлены на создание новых продуктов и вывод на рынок первого отечественного кохлеарного импланта Elvis C, который, по заявлению разработчиков, сможет восстановить слух пациентам независимо от степени его потери. Планируется, что в ближайшее время нейроимплант начнет проходить процедуру получения регудостоверения.

ООО «Нейроимпланты Элвис» (юрлицо компании Elvis) было зарегистрировано в июле 2024 года. По 20% компании владеет АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» (резидент «Сколково») и ООО «Со-единение», принадлежащее одноименному Фонду поддержки слепоглухих. Генеральный директор Elvis Денис Кулешов владеет 15% компании, 5% – Андрей Демчинский и 5% – Дмитрий Равинский. Остальные 35% – у инвестиционного товарищества «Восход 2».

Elvis совместно с лабораторией «Сенсор-Тех» занимается разработкой импланта для восстановления слуха Elvis V. С 2022 года устройство проходит доклинические испытания на обезьянах. В конце 2022 года Агентство по инновационному развитию Москвы предоставило в качестве гранта компании «Сенсор-Тех» 1,1 млн рублей для пилотных испытаний импланта. В октябре 2023 года в «Сколково» анонсировали планы установить медизделие первому пациенту в 2025 году.

Среди разработок Elvis также присутствует имплант, оптимизирующий работу мозга и помогающий снизить симптомы для пациентов с болезнью Паркинсона, эссенциальным тремором, болезнью Альцгеймера и дистонией, а также чип «мозг – компьютер». Разработками похожих устройств сейчас занимается нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink. В конце января 2024 года специалисты в США впервые вживили собственный чип в мозг человека, в августе того же года устройство было установлено второму пациенту.

Также Neuralink разрабатывает устройство Blindsight, которое может позволить пациентам восстановить зрение даже при отсутствии обоих глаз и зрительного нерва. В сентябре 2024 года этой разработке американский регулятор FDA присвоил статус «технологический прорыв».