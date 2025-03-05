Темпы развития е-com канала на фармрынке РФ утроились в 2024 году

В 2024 году произошло трехкратное ускорение темпов развития e-com канала на российском фармацевтическом рынке. Общий объем онлайн-продаж/бронирования аптечного ассортимента достиг 432,4 млрд рублей, показав прирост в 32,5% относительно 2023 года, что вдвое превышает динамику всего аптечного рынка (15,2%). Об этом сообщает RNC Pharma.

Аналитики отмечают, что темпы развития е-com направления выросли в три раза по сравнению с 2023 годом, когда динамика составляла 10,8%. При этом рост в течение 2024 года был неравномерным: от 26% в первом квартале до 37,3% в четвертом.

Доставка лекарственного ассортимента до потребителя, хотя и остается небольшой частью рынка, последовательно увеличивается, достигнув в 2024 году 15,9 млрд рублей (или 0,97% от общего объема российской фармрозницы). Лидерами по объемам продаж через доставку стали «Терафлю», «Нурофен» и «Никоретте», причем последний демонстрировал двукратный рост продаж два года подряд. Значительную динамику показали также «Энтеросгель» и «Микролакс» с ростом около 56%.

Общая доля онлайн-канала в российской фармрознице составила 20,7% против 16,6% годом ранее. Совокупная выручка TOП-20 организаций достигла 386,8 млрд рублей, а их суммарная доля в e-com канале выросла до 89,4%, что на 0,8% больше показателя 2023 года. Уровень концентрации в течение года значительно колебался, достигая пика в первом квартале (более 92%).

Из двадцати компаний только четыре продемонстрировали сокращение продаж в онлайн-сегменте. Наиболее заметное падение зафиксировано у сетей «Неофарм» и «Вита» – на 29% и 27% соответственно. Стоит отметить, что «Неофарм» еще два года назад входил в число абсолютных лидеров по динамике в онлайн, но, вероятно, изменил приоритеты развития из-за регуляторных ограничений, полагают в RNC Pharma.

Динамику выше среднерыночной обеспечили 11 игроков. Максимальный рост продемонстрировал проект Polza.ru от фармдистрибьютора «Пульс», увеличивший выручку в 2,9 раза. На втором месте – «Апрель» с двукратным ростом, который при сохранении такой динамики может претендовать на лидерство в ближайшие 1,5 года. Абсолютный лидер по денежному объему операций – «Аптека.ру» – показал прирост на уровне 26%. Высокие темпы развития также продемонстрировали объединенная сеть «Эркафарм», «Мелодия здоровья» и маркетплейс «Ютека» с синхронным ростом продаж на уровне 73%.

gxpnews