В Курской области «жесточайшим образом» накажут виновных в срыве поставок лекарств

Правительство Курской области намерено ввести штрафные санкции для компаний-поставщиков, нарушающих сроки доставки льготных медикаментов в регион. Информация об этом поступила от временно исполняющего обязанности первого заместителя губернатора – председателя правительства региона Александра Чепика.

«Все поставщики лекарств, которые до сих пор никогда не штрафовались, понимая, что сорвали нам сроки, что у нас такое негодование, никакой ответственности поставщики не понесли. Поэтому мы обязательно их рублем жесточайшим образом накажем», – заявил он в ходе заседания регионального правительства.

По данным администрации, вопрос обеспечения льготными медикаментами находится на постоянном контроле. За последнюю неделю зафиксировано 20 обращений граждан касательно дефицита определенных препаратов. В настоящее время необходимые лекарственные средства уже поставлены в регион.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн инициировал рассмотрение вопроса о включении компаний-нарушителей в реестр недобросовестных поставщиков. Данная мера направлена на усиление ответственности подрядчиков за несоблюдение договорных обязательств по поставкам льготных медикаментов.

gxpnews