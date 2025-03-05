Genetico патентует технологию персонализированного подбора онколечения

Компания Genetico получила патент на разработку Onconetix – систему генетического анализа новообразований для персонализации противоопухолевой терапии, пишет РБК. Технология, основанная на методе секвенирования нового поколения (NGS), обеспечивает анализ соматических мутаций в опухолевых тканях. Это позволяет онкологам формировать схемы лечения на основе генетических характеристик новообразований каждого пациента.

По данным Международного агентства по изучению рака, в 2022 году зафиксировано 20 млн новых случаев онкологических заболеваний и 9,7 млн летальных исходов. К 2050 году прогнозируется увеличение числа онкобольных до 35 млн человек, что на 77% превышает текущие показатели.

В России NGS-исследования частично входят в программу ОМС, при этом комплексная генетическая диагностика проводится на платной основе. Панель Onconetix представлена в лаборатории Genetico и клиниках-партнерах. В октябре 2023 года в технопарке Medtech Moscow открылся новый филиал центра Genetico с кабинетом онколога.

gxpnews