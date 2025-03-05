ФАС снизила цену на новый препарат для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила выход на рынок нового отечественного препарата для лечения пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Дженерик «Экулизумаб» от ООО «Фармапарк» пополнил линейку российских аналогов оригинального препарата и при этом отличается более доступной ценой.

По информации пресс-службы ФАС, стоимость нового лекарственного средства на четверть ниже, чем у другого – второго – отечественного аналога. Важно отметить, что препарат, как и предыдущие, включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в России зарегистрировано три препарата с международным непатентованным наименованием экулизумаб. Первое – «Элизария» (АО «Генериум»), а его дженерик – «Ацверис» (АО «Биокад»).

gxpnews