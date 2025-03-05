«Народный фронт» предложил учитывать удобство для пациентов при формировании перечней лекарств

«Народный фронт» выступил с предложением учитывать при формировании федеральных перечней лекарств пациентоориентированные показатели, такие как форма введения препарата, комплектация, кратность введения и долгосрочные эффекты. По мнению экспертов, это повысит приверженность лечению и улучшит качество жизни пациентов, особенно в случае с инновационной и генетической терапией.

«Народный фронт» предложил учитывать пациентоориентированные показатели в качестве одной из мер по совершенствованию правил формирования федеральных перечней лекарств. К таким показателям относятся: форма введения препарата, комплектация, кратность введения и долгосрочные эффекты. С такой инициативой общественная организация выступила 28 февраля на площадке VII Орфанного форума Всероссийского союза пациентов, говорится в сообщении пресс-службы «Народного фронта».

При прочих равных условиях, если вместо внутривенного введения пять раз в неделю предлагается одна таблетка в месяц, то приверженность лечению и качество жизни пациентов улучшатся кратно. Таким образом пациенты с большей вероятностью будут соблюдать режим приема, что скажется на результатах лечения, высказался руководитель Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев.

«Кроме того, сейчас фактически отсутствует инструмент учета долгосрочных эффектов приема препарата. Препараты, которые пусть в первый год стоят дорого, но потом начинают применяться реже и в трех- пятилетней перспективе показывают помимо медицинского еще и экономический эффект, просто не имеют шансов. Это особенно актуально для инновационной, генетической терапии», — поделился Алексеев.