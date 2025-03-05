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«Народный фронт» предложил учитывать удобство для пациентов при формировании перечней лекарств

Валерий Алексеев

«Народный фронт» выступил с предложением учитывать при формировании федеральных перечней лекарств пациентоориентированные показатели, такие как форма введения препарата, комплектация, кратность введения и долгосрочные эффекты. По мнению экспертов, это повысит приверженность лечению и улучшит качество жизни пациентов, особенно в случае с инновационной и генетической терапией.

«Народный фронт» предложил учитывать пациентоориентированные показатели в качестве одной из мер по совершенствованию правил формирования федеральных перечней лекарств. К таким показателям относятся: форма введения препарата, комплектация, кратность введения и долгосрочные эффекты. С такой инициативой общественная организация выступила 28 февраля на площадке VII Орфанного форума Всероссийского союза пациентов, говорится в сообщении пресс-службы «Народного фронта».

При прочих равных условиях, если вместо внутривенного введения пять раз в неделю предлагается одна таблетка в месяц, то приверженность лечению и качество жизни пациентов улучшатся кратно. Таким образом пациенты с большей вероятностью будут соблюдать режим приема, что скажется на результатах лечения, высказался руководитель Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Алексеев.

«Кроме того, сейчас фактически отсутствует инструмент учета долгосрочных эффектов приема препарата. Препараты, которые пусть в первый год стоят дорого, но потом начинают применяться реже и в трех- пятилетней перспективе показывают помимо медицинского еще и экономический эффект, просто не имеют шансов. Это особенно актуально для инновационной, генетической терапии», — поделился Алексеев.

Он также заявил, что по итогам заседаний в августе и декабре 2024 года работа комиссии Минздрава по формированию лекарственных перечней «вновь скатилась к неструктурированному обсуждению вопросов цены препарата».

«Многие препараты по итогам заседаний в 2024 году остались за бортом федеральных перечней, что может обойтись федеральному и региональному бюджетам в 3 миллиарда рублей», — добавил Алексеев.

Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В их числе — два поручения Минздраву: о совершенствовании отпуска зарубежных препаратов и о включении пациентских организаций в комиссию по формированию перечней лекарств.

В «Народном фронте» считают, что включение пациентских организаций в комиссию должно быть реализовано в два этапа. В рамках первого врачи, пациентские организации и эксперты дают профессиональное заключение о препарате с учетом объективных критериев, затем рассчитываются цена и нагрузка на бюджет с учетом особенностей использования лекарства. На втором этапе ведутся переговоры о цене под руководством ФАС России или Минпромторга совместно с Минздравом и Фондом ОМС.

Предложения по критериям и методикам работы комиссии пообещали доработать совместно с врачебным и пациентским сообществами и направить в Минздрав.
Фото: onf.ru

Дина Коблова
pharmvestnik

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5 марта, 2025 | Просмотров: 80