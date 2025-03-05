«Инфарма» предложила заключить соглашение между Евразийским патентным ведомством и Роспатентом

Ассоциация «Инфарма» выступила за интеграцию фармацевтического реестра Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ) в российскую правовую систему. По мнению руководства организации, для оптимизации взаимодействия необходимо, чтобы ЕАПВ и Роспатент заключили организационное соглашение.

Ассоциация фармацевтических компаний «Фармацевтические инновации» («Инфарма») предложила заключить соглашение между Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и Роспатентом. Это поможет обеспечить надлежащий информационный обмен, а также синхронизацию данных о национальных патентах, соотнесенных с лекарственными препаратами в фармреестре ЕАПВ. С соответствующей инициативой выступил сегодня в рамках сессии «Инновации и патентные споры» Евразийского фармацевтического форума исполнительный директор «Инфарма» Вадим Кукава. С полным перечнем предложений ознакомился «ФВ».

Соглашение между ЕАПВ и Роспатентом необходимо для урегулирования процедурных вопросов их взаимодействия, а также для закрепления необходимости обязательного обмена информацией между двумя организациями, полагают в ассоциации.

В соглашении предлагается установить не только порядок взаимодействия ЕАПВ и Роспатента, направления запросов и ответов на них, но и:

порядок передачи Роспатентом сведений о действующих на территории России национальных патентах;

порядок проведения экспертизы в отношении входящих данных с целью размещения сведений в фармреестре ЕАПВ в отношении лекарственного препарата;

техническое оснащение системы информационного взаимодействия для обеспечения автоматизированной синхронизации данных в системах;

право Роспатента использовать получаемые из фармреестра ЕАПВ сведения для предоставления другим федеральным органам исполнительной власти и органам судебной власти России.

Президент ЕАПВ Григорий Ивлиев проявил интерес к предложению и дал предварительное согласие на проработку вопроса.

«Интеграция фармацевтического реестра ЕАПВ в российское законодательство будет являться важным шагом на пути к усилению защиты исключительных прав в секторе здравоохранения, — рассказал «ФВ» Кукава. — Это позволит использовать реестр в качестве надежного источника официальной информации для проверки патентного статуса, в том числе при регистрации новых лекарственных препаратов, а также в процессе госзакупок».

По мнению эксперта, это будет способствовать снижению рисков нарушения патентных прав, что, в свою очередь, приведет к повышению доступности современных инновационных лекарств для россиян.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Погонцева

pharmvestnik