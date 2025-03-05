Правительство обновило перечень спиртосодержащих лекарств

Правительство обновило перечень спиртосодержащих лекарств, на которые не распространяется действие Федерального закона о госрегулировании. Список препаратов и лекарств для животных расширили. В список спиртосодержащих препаратов вошли такие наименования, как «Афлубин», «Ременс», «Стоматофит», «Галстена» и другие.

Правительство утвердило новый перечень спиртосодержащих лекарств, на деятельность по производству, изготовлению или обороту которых не распространяется действие Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Распоряжение № 445-р от 25.02.2025 опубликовано на портале правовых актов.

Документ заменит распоряжение № 151-р от 30.01.2020, который признается утратившим силу. Перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов значительно расширили: новый список включает 237 пунктов лекарств и 28 ветпрепаратов, а в старый входили 192 пункта лекарств и 18 ветпрепаратов. В новый перечень содержащих этанол лекарств включили такие препараты, как «Афлубин», «Ременс», «Стоматофит», «Галстена» и другие.