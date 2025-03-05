Правительство обновило перечень спиртосодержащих лекарств, на которые не распространяется действие Федерального закона о госрегулировании. Список препаратов и лекарств для животных расширили. В список спиртосодержащих препаратов вошли такие наименования, как «Афлубин», «Ременс», «Стоматофит», «Галстена» и другие.
Правительство утвердило новый перечень спиртосодержащих лекарств, на деятельность по производству, изготовлению или обороту которых не распространяется действие Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Распоряжение № 445-р от 25.02.2025 опубликовано на портале правовых актов.
Документ заменит распоряжение № 151-р от 30.01.2020, который признается утратившим силу. Перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов значительно расширили: новый список включает 237 пунктов лекарств и 28 ветпрепаратов, а в старый входили 192 пункта лекарств и 18 ветпрепаратов. В новый перечень содержащих этанол лекарств включили такие препараты, как «Афлубин», «Ременс», «Стоматофит», «Галстена» и другие.
|В июле прошлого года президент подписал закон о налоговой реформе, который предусматривает введение акцизов на фармсубстанцию этилового спирта с 2025 года. Чтобы цены на лекарства не выросли, к вычету будет приниматься акциз на субстанцию этанола при производстве лекарств и препаратов, а также продукции с общей долей содержания этилового спирта менее 20% (не содержащей спирт) и медизделий, список которых Минздрав должен закрепить в специальном перечне.
В ноябре 2024 года правительство утвердило правила формирования перечня лекарств, при производстве которых используется этанол объемной долей более 20%. Список будет формировать утвержденная Минздравом комиссия, в постановлении прописаны критерии для лекарств и сроки внесения изменений в перечень. Документ вступил в силу с 1 января 2025 года.
Ранее правительство утвердило изменения в перечень спиртосодержащих медицинских изделий, которые не подлежат госрегулированию. Из списка исключили 39 позиций и добавили 13.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik