На аукционе продали недвижимое имущество обанкротившегося Николая Шаврина
В Пермском крае выставлены на продажу 25 лотов недвижимого имущества обанкротившегося Николая Шаврина. Торги по 17 лотам состоялись, еще три были проданы единственным участникам аукциона. Победителями торгов стали в том числе аптечная сеть «Альфа Живика» и завод нефтегазовой аппаратуры. Всего было продано имущества на 367,4 млн руб.
Состоялись аукционы по 17 лотам недвижимого имущества обанкротившегося предпринимателя Николая Шаврина, следует из данных базы «Федресурс». Три лота признаны несостоявшимися, так как заявки были проданы единственным участникам аукциона. Всего на продажу выставили 25 лотов (нежилые и встроенные помещения), пять из которых не заинтересовали участников.
Победителем торгов, помимо индивидуальных предпринимателей, стало екатеринбургское ООО «Альфа Живика», занимающееся розничной торговлей лекарствами. Аптечная сеть купила нежилое помещение площадью 100,1 кв. м на улице Мира, 28 в Березниках. Пермский «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» приобрел нежилое здание и здание автомойки на улице Богдана Хмельницкого в Перми.
Всего в рамках состоявшихся торгов было продано имущества на 149,7 млн руб. Сумма выкупа по торгам, признаным не состоявшимися из-за продажи единственному участнику, составляет 217,7 млн руб.
Купленное компаниями имущество находится в долевой собственности Андрея Годовалова и Николая Шаврина по 50% у каждого. Также часть имущества является предметом залога, залогодержатель — ПАО «Сбербанк».
|В марте 2024 года Арбитражный суд Пермского края признал банкротом совладельца дистрибьютора «Годовалов» и аптечной сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова, а затем и его делового партнера Николая Шаврина.
В отношении обоих предпринимателей ввели процедуру реализации имущества.
В мае фармдистрибьютор «Протек» взыскал с Шаврина 500 млн руб. долга. Всего компания в связи с банкротством «Годовалова» потеряла чуть больше 1 млрд руб.
В Перми также выставили на продажу склады, принадлежавшие обанкротившейся фармсети «Аптека от склада» Андрея Годовалова. Имущество находится в залоге у Сбербанка, стоимость — 208,89 млн руб.
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