На аукционе продали недвижимое имущество обанкротившегося Николая Шаврина

В Пермском крае выставлены на продажу 25 лотов недвижимого имущества обанкротившегося Николая Шаврина. Торги по 17 лотам состоялись, еще три были проданы единственным участникам аукциона. Победителями торгов стали в том числе аптечная сеть «Альфа Живика» и завод нефтегазовой аппаратуры. Всего было продано имущества на 367,4 млн руб.

Состоялись аукционы по 17 лотам недвижимого имущества обанкротившегося предпринимателя Николая Шаврина, следует из данных базы «Федресурс». Три лота признаны несостоявшимися, так как заявки были проданы единственным участникам аукциона. Всего на продажу выставили 25 лотов (нежилые и встроенные помещения), пять из которых не заинтересовали участников.

Победителем торгов, помимо индивидуальных предпринимателей, стало екатеринбургское ООО «Альфа Живика», занимающееся розничной торговлей лекарствами. Аптечная сеть купила нежилое помещение площадью 100,1 кв. м на улице Мира, 28 в Березниках. Пермский «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» приобрел нежилое здание и здание автомойки на улице Богдана Хмельницкого в Перми.