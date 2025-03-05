Компания Recursion Pharmaceuticals предложила оформлять покупку лекарств по подписке

Recursion Pharmaceuticals планирует внедрить подписную модель продажи лекарств, при которой работодатели будут ежемесячно платить фиксированную сумму за доступ сотрудников к препаратам компании. Однако отсутствие одобренных разработок и необходимость проведения реформ в сфере здравоохранения США делают реализацию этой идеи возможной лишь через несколько лет.

Recursion Pharmaceuticals рассматривает возможность реализации своих лекарств по системе подписки. Об этом сообщил агентству Bloomberg генеральный директор американской биотехнологической компании Крис Гибсон.

По его словам, работодатели в США ежемесячно будут платить фиксированную сумму за каждого сотрудника. Такой абонемент позволит персоналу получать любые медикаменты Recursion по назначению врача вне зависимости от их цены.

Компания с рыночной капитализацией в 3 млрд долл. специализируется на создании и исследовании препаратов от раковых и редких заболеваний с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Ей удалось привлечь к сотрудничеству в этой области таких фармгигантов, как Bayer и Sanofi.

В портфеле Recursion пока нет одобренных разработок. В таких условиях предполагается, что на реализацию подписной модели может уйти несколько лет. К тому же для этих целей потребуется реформирование американской системы здравоохранения, подчеркивает агентство.

Ранее попытку изменить подход к ценообразованию в фармотрасли предпринял стартап EQRx, надеясь предлагать лекарственные средства из Китая по сниженным ценам через глобальную сеть медучреждений, пишет Bloomberg. Однако фирма потерпела крах из-за отказа регулятора выдать разрешения на их продажу и ее неспособности создать собственную продукцию.

Как отмечается, в США некоторые страховые организации ввели подписку, оплачивая которую (зачастую менее 2 долл. в месяц на сотрудника) компании предоставляют своим работникам возможность получить дорогостоящую генную терапию. Известно также, что власти Великобритании ежегодно перечисляют производителям антибиотиков установленную денежную сумму за возможность использовать их продукцию, независимо от числа выписанных рецептов.

Владимир Заболотских

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