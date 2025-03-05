Александр Филиппов покинул должность гендиректора ТД «Протек»

Александр Филиппов стал советником президента АО «Протек» по связям с общественностью. Новый генеральный директор компании пока не назначен.

Александр Филиппов оставил должность генерального директора АО «Торговый дом «Протек», сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. Он назначен советником президента АО «Протек» по связям с общественностью. В зону его ответственности входят коммуникации с госструктурами, ассоциациями, пациентским и врачебным сообществами для защиты интересов фармбизнеса и его социальной миссии.

Решение о новом назначении на должность генерального директора «Протека» не принято, отметили в компании.

«Мы высоко ценим вклад Александра Филиппова в развитие розничного сегмента группы «Протек». В качестве советника президента … он будет принимать активное участие в решении важнейших глобальных вопросов, имеющих стратегическое значение не только для «Протека», но и для всей отрасли. Уверены, благодаря высокому уровню своих компетенций он отлично справится с новыми задачами», — отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Филиппов начал карьеру в ГК «Протек» в 1994 году с должности коммерческого директора филиала ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» в Санкт-Петербурге, затем был назначен директором филиала. В 1999 году перешел на должность заместителя генерального директора ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» по персоналу.

В 2001 году участвовал в создании аптечной сети «Ригла» и был ее первым гендиректором. С 2005 года работал в должности первого заместителя гендиректора «Риглы», а с октября 2011 года стал гендиректором. В июне 2024 года был назначен генеральным директором АО «Торговый дом «Протек».