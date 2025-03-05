«ВИП Камилла» выиграла второй столичный офсет по медизделиям на 11,4 млрд рублей

Теперь же компания стала единственным участником аукциона, предложив цену – 1 435 рублей за одно изделие. В результате комиссия признала конкурс несостоявшимся и рекомендовала заключить контракт с ООО «ВИП Камилла».

«ВИП Камилла» входит в текстильный холдинг турецкой UСAR Group и производит гигиенические медизделия под брендом Senso. В 2011 году UСAR Group инвестировала в создание в особой экономической зоне «Могилев» в Республике Беларусь производства одноразовых подгузников. Мощность предприятия оценивается в 112 млн штук в год, объем вложений в проект не раскрывается. Оператором выступает ООО «БелЭмса». В конце декабря 2022 года Учар Уйгар на паритетных началах с Учаром Османом зарегистрировал в Москве ООО «Торговый дом «Эмса».

В 2022 году «ВИП-Камилла» вышла на рынок поставок медизделий и заключила пять контрактов на рынке госзаказа на общую сумму более 12 млн рублей – на поставку абсорбирующего белья в учреждения Москвы и Ростовской области. Компания поставила продукцию производства белорусской «БелЭмса», включая подгузники для взрослых Senso Med.

В январе 2023 года «ВИП-Камилла» стала победителем офсетного контракта по производству и поставке для нужд Москвы абсорбирующего белья (подгузников и пеленок) на общую сумму 11,8 млрд рублей. Производственные площади компании размещены на мощностях «Руднево» в ОЭЗ «Технополис Москва», общая площадь составляет 5,5 тысячи кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Первые отгрузки с предприятия начались в ноябре 2023 года. Таким образом, общий объем госзаказа у компании вырос до 23,2 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, юрлицо ООО «ВИП Камилла» на паритетных началах принадлежит Учару Уйгару и Учару Осману. Выручка предприятия в 2023 году составила 643,9 млн рублей, чистая прибыль – 41,7 млн рублей.