Росздравнадзор в 2024 году выявил почти 2 тысячи нарушений обязательных требований при обращении лекарств

Росздравнадзор опубликовал доклад об итогах осуществления госконтроля в сфере обращения лекарственных средств за 2024 год. Всего за этот период регулятор провел 38 154 тематических профилактических мероприятия, по большей части из них (14 541) операторам объявлены предостережения. Также ведомство отчиталось о почти 3 тысячах реализованных надзорных мероприятий, из которых 2 862 были внеплановыми. В ходе проверок Росздравнадзор выявил 1 990 нарушений обязательных требований, а также сообщил о 972 возбужденных административных делах по их итогам.
Общая сумма наложенных и уплаченных административных штрафов, согласно отчету, составляет 2,69 млн рублей. Большая часть этой суммы пришлась на юридические лица и только 98 тысяч рублей – на должностные.
Кроме того, при проведении надзорных мероприятий у более чем 12 тысяч объектов контроля была изменена категория риска, из которых у свыше 7 тысяч – понижена.
Росздравнадзор также подчеркнул, что его основной задачей выступает «стимулирование добросовестного поведения контролируемых лиц, которое строится на взаимном уважении и взаимной выгоде бизнеса, граждан и государства». Важную роль в решении этой задачи, считает регулятор, играет переход контрольных органов «от упреждающе карательной к сервисной, клиентоориентированной модели поведения».
Ведомство, как отмечено в документе, проводит широкую разъяснительную кампанию, выпускает доступные для понимания руководства по соблюдению обязательных требований. Кроме этого, регулятор осуществляет работу в сфере цифровизации контроля, формируя единую информационную среду надзорной деятельности. Такой подход, согласно отчету, позволяет значительно снизить административную нагрузку на субъекты проверок.
В январе 2025 года Минпромторг РФ включил новый пункт в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарств. Список пополнил такой фактор риска, как наличие сведений в системе мониторинга фактов ввода в оборот лекарств от производителя с приостановленным действием лицензии.
В конце февраля Росздравнадзор подвел итоги контрольно-надзорной деятельности за 2024 год в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений. Ведомство отчиталось о 530 проверках в отношении 434 организаций, по итогам которых регулятор выявил 491 нарушение установленных требований к обороту.
Источник: Росздравнадзор
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