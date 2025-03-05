Росздравнадзор в 2024 году выявил почти 2 тысячи нарушений обязательных требований при обращении лекарств

Общая сумма наложенных и уплаченных административных штрафов, согласно отчету, составляет 2,69 млн рублей. Большая часть этой суммы пришлась на юридические лица и только 98 тысяч рублей – на должностные.

Кроме того, при проведении надзорных мероприятий у более чем 12 тысяч объектов контроля была изменена категория риска, из которых у свыше 7 тысяч – понижена.

Росздравнадзор также подчеркнул, что его основной задачей выступает «стимулирование добросовестного поведения контролируемых лиц, которое строится на взаимном уважении и взаимной выгоде бизнеса, граждан и государства». Важную роль в решении этой задачи, считает регулятор, играет переход контрольных органов «от упреждающе карательной к сервисной, клиентоориентированной модели поведения».

Ведомство, как отмечено в документе, проводит широкую разъяснительную кампанию, выпускает доступные для понимания руководства по соблюдению обязательных требований. Кроме этого, регулятор осуществляет работу в сфере цифровизации контроля, формируя единую информационную среду надзорной деятельности. Такой подход, согласно отчету, позволяет значительно снизить административную нагрузку на субъекты проверок.

В январе 2025 года Минпромторг РФ включил новый пункт в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному лицензионному контролю деятельности по производству лекарств. Список пополнил такой фактор риска, как наличие сведений в системе мониторинга фактов ввода в оборот лекарств от производителя с приостановленным действием лицензии.

В конце февраля Росздравнадзор подвел итоги контрольно-надзорной деятельности за 2024 год в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений. Ведомство отчиталось о 530 проверках в отношении 434 организаций, по итогам которых регулятор выявил 491 нарушение установленных требований к обороту.