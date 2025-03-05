Отозвана госрегистрация 15 препаратов

В числе имеющих регистрацию в России аналогов препарата от Sanofi – Тералиджен от «Валента Фарм», а также Мемазер от «Эдвансд Фарма». Препараты включены в перечень ЖНВЛП. Вакцины для профилактики клещевого энцефалита, помимо Pfizer, в России выпускают НПО «Микроген» и ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН.

Регудостоверение на препарат Глицин (глицин) отозвано у компании «Вертекс» по ее собственному заявлению. Лекарство в дозировке 100 мг в форме подъязычных таблеток используется при сниженной умственной работоспособности, стрессовых ситуациях, девиантных формах поведения детей и подростков, функциональных и органических заболеваниях нервной системы и других состояниях. Регудостоверения на аналоги средства в России есть у ЗАО «Канонфарма продакшн», ООО «Озон», ООО «Промомед Рус» и других компаний.

Фуросемид Софарма (фуросемид) – препарат, применяемый при хронической сердечной, почечной недостаточности, нефротическом синдроме, артериальной гипертензии. Регистрация отменена у препарата от АО «Софарма» (на основании заявления от самой компании) в виде таблеток в дозировке 40 мг. Аналоги в России выпускают АО «Атолл», ПАО «Биосинтез», ОАО «Мосхимфармпрепараты» им. Н.А. Семашко и другие операторы.

В списке препаратов, регистрацию которых отменил Минздрав, есть Такролимус (такролимус), Алфузозин (алфузозин) и Эменд В/В (фосапрепитант). Препарат Такролимус в форме субстанции-гранул выпускается индийской «Сандоз Прайвит Лимитед». Средство используется в целях предупреждения и лечения отторжения аллотрансплантата печени, почки у взрослых пациентов. Лекарства с таким же действующим веществом зарегистрированы компаниями «Изварино Фарма», «Нанофарма девелопмент», «Атолл» и другими.

Алфузозин – препарат для лечения функциональных проявлений доброкачественной гиперплазии предстательной железы при отсутствии возможности хирургического вмешательства или в случаях прогрессирующего роста. Регистрация отозвана на основании заявления от держателя удостоверения – АО «Вертекс». Средство выпускалось в форме таблеток пролонгированного действия в дозировках 5 мг и 10 мг. Аналоги препарата в России выпускаются индийской «Сан Фармасьютикал Индастриз» и отечественной «Фармстандарт-Лексредства».

Препарат Эменд В/В в виде лиофилизата для приготовления раствора для инфузий в дозировке 150 мг выпускается нидерландской «Мерк Шарп и Доум Б.В.». Заявление на отмену его регистрации в России направило уполномоченное юрлицо ООО «МСД Фармасьютикалс». Препарат используется для предупреждения острой и отсроченной тошноты и рвоты, вызванных противоопухолевой химиотерапией. Аналоги производит индийская «Хетеро Лабс Лимитед», российские ООО «Атолл», ООО «Эндокринные технологии», ООО «ПСК Фарма» и другие компании.

В числе других препаратов, регистрация которых отозвана, – средства для купирования симптомов при невротических и психовегетативных расстройствах, медикаменты для симптоматического лечения аллергических состояний различного генеза, психомоторного возбуждения при тревожных расстройствах, терапии шизофрении у детей и аутизма, лечения лепры, заболеваний век и прочие лекарства.

В начале февраля 2025 года Минздрав РФ отменил госрегистрацию девяти препаратов, выпускаемых научно-производственным объединением «Микроген», по требованию самой компании. В числе продукции, регистрация которой отозвана, – вакцины против стафило-протейно-синегнойной инфекции, для иммунизации человека от бешенства, профилактики гриппа и краснухи, лекарства для предупреждения и терапии дисбактериоза.