Куба и Россия планируют создание совместного фармацевтического производства

Согласно информации государственной кубинской фармкомпании BioCubaFarma, опубликованной в местном издании Cubadebate, правительство страны планирует организовать совместное с Российской Федерацией предприятие по производству лекарств с уникальными свойствами.

Первый вице-президент BioCubaFarma Эулохио Пиментел совместно с руководителями других кубинских фармацевтических организаций представил российским партнерам ассортимент лекарственных средств для потенциального совместного производства. Среди предложенных препаратов фигурируют средства для лечения диабетических язв нижних конечностей и тканевые регенераторы.

В настоящее время в стране ведется разработка инновационных вакцин и противоопухолевых препаратов. Специалисты отмечают, что медицинские учреждения Кубы, применяя оригинальные медикаменты, сформировали значительный опыт в лечении онкологических заболеваний, в частности, рака легких и желудочно-кишечного тракта.

Представители BioCubaFarma также заявили о готовности предоставить российской стороне соответствующие технологии производства с условием регистрации и допуска российских лекарственных средств на кубинский рынок.

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) эти предложения поддерживают. «Надеемся, что фармацевтические производители Кубы выполнят необходимые процедуры по переводу регистрационных досье в формат ЕАЭС до конца 2025 года, а также смогут обеспечить в комфортном для себя режиме подготовку регистрационных досье и вывод на наш рынок новых лекарственных средств», – заявила заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Чинара Мамбеталиева, которая присутствовала на встрече с представителями кубинского фармрынка.

gxpnews