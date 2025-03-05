В «Сириусе» разрабатывают клеточные 3D-модели для исследования онкозаболеваний

Научно-технологический университет «Сириус» осуществляет разработку инновационной технологии создания трехмерных клеточных моделей опухолей с целью совершенствования онкологических исследований. Согласно информации, предоставленной пресс-службой федеральной территории, данная модель призвана воспроизводить реальные условия развития метастатических процессов.

Метастазирование, представляющее собой распространение раковых клеток по организму с образованием вторичных очагов опухоли, выступает ключевой причиной смертности в 90% случаев онкологических патологий. Разрабатываемая в «Сириусе» трехмерная модель обеспечит возможность имитации не только самой опухоли, но и ее микроокружения.

Данная разработка будет функционировать в качестве экспериментальной платформы для комплексного тестирования противоопухолевых препаратов. Исследовательская группа планирует использовать ее для оптимизации проникновения иммунных клеток в опухолевую ткань, что потенциально повысит эффективность иммунотерапевтических методов лечения.

Руководитель молодежной исследовательской группы университета «Сириус» Анна Нуштаева отмечает, что применение подобных моделей позволит существенно сократить количество экспериментов с использованием лабораторных животных в онкологических исследованиях. Проект реализуется при поддержке грантового конкурса федеральной территории «Сириус».

gxpnews