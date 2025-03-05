В деньгах опять больше: итоги фармацевтического рынка 2024 года

Объем аптечных продаж лекарственных препаратов и их отгрузок в государственном сегменте в 2024 году достиг 5,57 млрд упаковок, или 2622 млрд рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году в денежном выражении, и на 2% меньше в натуральном, говорится в отчете аналитической компании «Альфа Ресерч и Маркетинг».

За весь 2024 год объем продаж лекарственных препаратов на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1639 млрд рублей, что больше, чем в 2023 году, на 14%. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала падение на 3% по отношению к 2023-му и составила 4,91 млрд упаковок, посчитали аналитики «Альфа Ресерч и Маркетинг».

Динамика фармацевтического рынка РФ, 2024 г.

В среднем по РФ частные расходы на покупку лекарственных препаратов на одного человека за январь – декабрь 2024 года составили 11 212 рублей, а это на 14% больше, чем годом ранее. Самый высокий показатель подушевых затрат среди федеральных округов пришелся на Северо-Западный ФО – 13 027 рублей (+10% к 2023-му), а минимальный – на Северо-Кавказский ФО – 5288 рублей (+20% к 2023-му).

Согласно мониторингу розничного коммерческого рынка, основанному на информации, полученной от операторов фискальных данных (ОФД), объем аптечных продаж лекарственных препаратов в декабре 2024 года составил 158 млрд рублей и 440 млн упаковок.

Объем поставок лекарственных препаратов в государственном сегменте за 12 месяцев 2024 года составил 657,4 млн упаковок на сумму 983,2 млрд рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил +24% в денежном выражении и 8% – в натуральном. За январь – декабрь 2024 года госрасходы на лекарственное обеспечение в среднем по РФ составили 6725 рублей на одного человека (+24% к 2023 году).

Максимальное значение этого показателя наблюдается опять же в Северо-Западном ФО, за рассматриваемый период он достиг 8326 рублей (+21% к 2023 году), а минимальное – 3876 рублей (+27% к 2023 году) – в Северо-Кавказском ФО.

Динамика продаж ЛП на розничном коммерческом рынке, 2024/2023 гг.

Количество аптек в России, по данным «Альфа Ресерч и Маркетинг», на конец декабря 2024 года достигло 80,9 тысячи, что больше по сравнению с 2023 годом на 4%. Общая выручка аптек за 12 месяцев 2024 года продемонстрировала положительный прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+14%) и достигла 2139 млрд рублей, а выручка на одну аптеку выросла на 9% и составила 2241 тысячу рублей.

Общая выручка точек, работающих с января 2022 года по декабрь 2024-го, за 12 месяцев 2024 года достигла 1663,9 млрд рублей, продемонстрировав рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А среднемесячная выручка на одну аптеку составила 2451 тысячу рублей, что выше, чем год назад, на те же 8%.

По данным RNC Pharma, средний чек в российских аптеках в прошлом году составил 707 рублей. Это на 12,4% больше, чем в 2023 году. При этом такой рост – в основном заслуга парафармацевтики. Средний чек на эту категорию в аптеках вырос на 15% по сравнению с 2023 годом и составил 139 рублей. При этом более 80% общего чека сформировали лекарства. В среднем покупатели тратили на них 567 рублей за раз – на 11,8% больше год к году.

Если смотреть по регионам, то лидеры по размеру разовой покупки – Москва (1107 рублей) и Чукотский АО (1083 рубля). Но почти во всех субъектах средний чек прибавил более 10%. Максимальная динамика – в республиках Тыва (+18%) и Алтай (+16%) – средний чек здесь составил 418 рублей и 540 рублей соответственно.

Динамика показателей аптечного рынка Российской Федерации, 2024 г.

gxpnews