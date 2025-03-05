DSM Group: популярность ретиноидов в аптечных продажах продолжает расти

В течение 2024 года российские потребители приобрели 4,6 млн упаковок ретиноидных препаратов, основное назначение которых – борьба с акне. Согласно аналитическим данным DSM Group, суммарные затраты покупателей достигли 9,5 млрд рублей. Тенденция сохраняется и в 2025 году: за первые месяцы россияне уже потратили около 1 млрд рублей на покупку 468 тысяч упаковок этих средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Январские продажи демонстрируют значительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пять ведущих брендов ретиноидсодержащих препаратов – «Акнекутан», «Сотрет», «Эффезел», «Роаккутан» и «Радевит» – увеличили свои показатели на 46% в финансовом эквиваленте и на 24% в количественном выражении. Особо выделяется «Акнекутан», который, по информации AlphaRM, продемонстрировал рекордный прирост среди всех фармацевтических брендов в 2024 году – 77%.

Специалисты-дерматологи объясняют возрастающую популярность ретиноидов повышением осведомленности населения о проблеме акне и методах ее лечения. Медики отмечают изменение демографического профиля пациентов: если раньше угревая сыпь считалась преимущественно подростковой проблемой, то сейчас с ней все чаще сталкиваются взрослые люди. Врачи связывают распространение акне с современным образом жизни – стрессами, гиподинамией и нерациональным питанием. Дополнительным фактором роста продаж становится периодический дефицит некоторых препаратов, в частности «Роаккутана», что побуждает потребителей создавать личные запасы лекарства.

gxpnews