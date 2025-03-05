Pfizer сконцентрирует производство своих лекарств в США в ответ на действия правительства

Фармгигант Pfizer рассматривает вопрос о переносе производства с площадок, расположенных за рубежом, на свои же существующие заводы в Соединенных Штатах. Компания пойдет на это, если администрация президента США Дональда Трампа введет 25%-ные пошлины на импортируемые товары лекарства. Об этом сообщил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла, передает Reuters.

«У нас есть возможности здесь, и производственные площадки сейчас работают на полную мощность. Если что-то случится, мы попытаемся смягчить ситуацию, переместив производство с производственных площадок за пределами страны на производственные площадки здесь», – сказал он.

У Pfizer 10 производственных площадок и два распределительных центра в Соединенных Штатах. Также у компании сеть заводов в разных странах мира: в Бельгии, Бразилии, Канаде, Великобритании, Мексике, Панаме, Пуэрто-Рико, Италии, Турции и на Кубе.

Президент США Дональд Трамп с самого начала своей президентской кампании обещал увеличить внутреннее производство, в том числе фармацевтическое. Он требует перенести производство лекарств в страну. В связи с этим компании готовятся к масштабным изменениям, в том числе Eli Lilly заявила, что планирует инвестировать $27 млрд в создание новых заводов в США – в угоду президенту.

gxpnews