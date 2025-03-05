Biocad расширяет географию клинических исследований на 4 новые страны

Петербургская биотехнологическая компания Biocad планирует в 2025 году открыть исследовательские центры для проведения клинических испытаний в Турции, Вьетнаме, Таиланде и Бразилии. Информацию об этом предоставила заместитель генерального директора по клинической разработке и исследованиям компании Юлия Линькова 3 марта.

Компания намеревается инициировать значительное количество новых проектов клинических исследований, охватывающих как оригинальные молекулы, так и биоаналоги. Предполагается привлечение минимум 6900 участников.

Представитель Biocad отметила, что в предыдущем году компания осуществляла 54 клинических исследования с участием более 5400 пациентов. До завершения текущего года планируется увеличение этого показателя на 48%. Согласно прогнозам, в течение двухлетнего периода совокупное число клинических исследований компании превысит 80, включая проекты в странах СНГ, Китае, Бразилии и государствах дальнего зарубежья.

gxpnews