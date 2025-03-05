Новый бактериофаг Vic9 может стать альтернативой антибиотикам в лечении туберкулеза

Российские ученые открыли и описали новый вирус, микобактериофаг Vic9, способный уничтожать микобактерии, включая возбудителей туберкулеза и проказы. Этот вирус был выделен на территории России и обладает уникальными генетическими особенностями. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

По словам исследователей, открытие Vic9 может способствовать разработке альтернативных методов лечения опасных бактериальных инфекций, в том числе устойчивых к антибиотикам.

Бактериальные инфекции являются одной из основных причин смертности в мире, при этом все чаще встречаются формы, устойчивые к антибиотикам. В частности, успешность лечения некоторых форм туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью составляет не более 68%.

Фаготерапия, метод использования вирусов-бактериофагов для заражения и уничтожения опасных бактерий, может стать альтернативой или дополнением к традиционному лечению антибиотиками. Фаги проникают в бактериальные клетки, разрушают их изнутри и размножаются, при этом они обычно нацелены на конкретный вид бактерий или даже штамм, что делает их безопасными для пациента и его микрофлоры.

Микобактериофаг Vic9 был выделен из образцов почвы с использованием бактерии Mycobacterium smegmatis, генетически близкой к туберкулезной палочке, но безопасной для человека. Ученые использовали метод накопительных культур, добавляя культуру Mycobacterium smegmatis в раствор с вирусами, что позволило размножиться фагам, нацеленным на эту бактерию.

С помощью электронного микроскопа ученые определили, что Vic9 имеет типичное строение микобактериофага с головкой, содержащей генетический материал, и длинным хвостом для прикрепления к бактерии. Vic9 уничтожает клетку Mycobacterium smegmatis примерно за два часа, после чего из нее выделяется 68 новых вирусных частиц. Он также способен слабо поражать клетки туберкулезной палочки Mycobacterium tuberculosis.

Геном Vic9 был расшифрован и сравнен с другими бактериофагами, что показало его принадлежность к одной из известных групп вирусов микобактерий. Vic9 оказался первым представителем этой группы, обнаруженным в Евразии, в то время как другие подобные бактериофаги ранее выделялись только в США и Бразилии. В геноме Vic9 были обнаружены уникальные гены, отсутствующие у других фагов, что поможет понять эволюцию и взаимодействие фагов с бактериями.

Исследователи планируют детально изучить обнаруженные гены, чтобы определить функции вырабатываемых ими белков и преимущества, которые они дают бактериофагу.

Ученые планируют продолжать пополнять коллекцию описанных фагов, чтобы в будущем рассматривать фаготерапию как альтернативный метод лечения туберкулеза и других опасных заболеваний, вызываемых микобактериями.

В исследовании принимали участие сотрудники различных научных центров, включая Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

pharmprom