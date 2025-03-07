Производители предложили обязать все аптеки иметь препараты ПКУ в ассортименте
Ряд производителей выступили с предложением обязать все аптеки иметь в ассортименте препараты ПКУ, сообщили в СРО «Ассоциация независимых аптек». Однако профильные ассоциации выступили против этой инициативы, ссылаясь на сложности с лицензированием и повышенные риски проверок. В качестве альтернативы они предложили практиковать отложенный рецепт.
Производители выступили с предложением обязать все аптеки иметь в ассортименте препараты, подлежащие предметно-количественному учету (ПКУ), сообщили в пресс-службе СРО «Ассоциация независимых аптек». Этот вопрос подняли на обсуждении во время заседания Альянса фармацевтических ассоциаций. Участники совещания выступили против такой инициативы.
«Если препараты ПКУ относятся к наркотическим и психотропным, для работы с ними необходимо получить дополнительную лицензию. Для остальных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, дополнительная лицензия не нужна, но участие в их обороте все равно означает повышение категории риска для аптеки. Это повлечет за собой ежегодные проверки со стороны Росздравнадзора. Ни одна аптека не пойдет на это добровольно, если не будет мер поддержки», — пояснила исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина.
Специалист по организации фармацевтической деятельности, юрист Максим Орлов предложил альтернативное решение. «Аптеке не обязательно работать с ПКУ постоянно. Можно внедрить практику отложенного рецепта, чтобы заказывать препарат только при поступлении рецепта», — сказал он.
Участники совещания поддержали инициативу и предложили рассмотреть меры поддержки для аптек, работающих с препаратами ПКУ.
Ранее директор СРО «Ассоциация независимых аптек» Виктория Преснякова рассказала «ФВ», что аптеки сталкиваются со сложностями при работе с препаратами ПКУ. Они несут ответственность за отпуск лекарств по неправильно оформленным рецептам, имеют дело с низкими наценками из-за государственного регулирования цен, а также вынуждены нести дополнительные затраты на хранение и учет. Кроме того, наличие таких препаратов увеличивает вероятность внеплановых проверок, что делает их реализацию экономически невыгодной для аптек.
Представитель Росздравнадзора Ирина Крупнова подтвердила, что аптеки, работающие с препаратами ПКУ, подвергаются повышенному вниманию со стороны контролирующих органов. Росздравнадзор и прокуратура проводят проверки, особенно если объем продаж ПКУ резко увеличился или на балансе аптек остаются «зависшие» остатки таких препаратов. Также отмечается, что с сентября 2025 года количество индикаторов риска для аптек, связанных с ПКУ, увеличится, что может привести к дополнительным проверкам. Штрафы за нарушения, такие как отпуск ПКУ без рецепта, могут быть значительными, вплоть до дисквалификации сотрудников.
Фото: azerbaijan_stockers on Freepik
Мария Гордеева
pharmvestnik