Производители предложили обязать все аптеки иметь препараты ПКУ в ассортименте

Ряд производителей выступили с предложением обязать все аптеки иметь в ассортименте препараты ПКУ, сообщили в СРО «Ассоциация независимых аптек». Однако профильные ассоциации выступили против этой инициативы, ссылаясь на сложности с лицензированием и повышенные риски проверок. В качестве альтернативы они предложили практиковать отложенный рецепт.

Производители выступили с предложением обязать все аптеки иметь в ассортименте препараты, подлежащие предметно-количественному учету (ПКУ), сообщили в пресс-службе СРО «Ассоциация независимых аптек». Этот вопрос подняли на обсуждении во время заседания Альянса фармацевтических ассоциаций. Участники совещания выступили против такой инициативы.

«Если препараты ПКУ относятся к наркотическим и психотропным, для работы с ними необходимо получить дополнительную лицензию. Для остальных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, дополнительная лицензия не нужна, но участие в их обороте все равно означает повышение категории риска для аптеки. Это повлечет за собой ежегодные проверки со стороны Росздравнадзора. Ни одна аптека не пойдет на это добровольно, если не будет мер поддержки», — пояснила исполнительный директор Нацфармпалаты Елена Неволина.