AbbVie вступает в конкурентную борьбу на рынке препаратов от ожирения

AbbVie приобрела права на экспериментальный препарат GUBamy у датской компании Gubra за 2,2 млрд долл. Он отличается от продуктов компаний Novo Nordisk и Eli Lilly. Препарат, имитирующий действие гормона амилина, может стать первым одобренным средством от ожирения в арсенале фармгиганта.

AbbVie заключила соглашение с датской биотехнологической фирмой Gubra на 2,2 млрд долл. Сделка предусматривает покупку прав на экспериментальный препарат для лечения ожирения, говорится в официальном пресс-релизе.

Фармацевтический гигант выплатит новому партнеру 350 млн долл. авансом, а также до 1,88 млрд долл., если лекарство покажет эффективность в исследованиях и выйдет в продажи после одобрения страновыми регуляторами. Согласно договоренностям в дальнейшем Gubra также сможет получать роялти от продаж своей разработки.