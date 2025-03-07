AbbVie вступает в конкурентную борьбу на рынке препаратов от ожирения

AbbVie приобрела права на экспериментальный препарат GUBamy у датской компании Gubra за 2,2 млрд долл. Он отличается от продуктов компаний Novo Nordisk и Eli Lilly. Препарат, имитирующий действие гормона амилина, может стать первым одобренным средством от ожирения в арсенале фармгиганта.
AbbVie заключила соглашение с датской биотехнологической фирмой Gubra на 2,2 млрд долл. Сделка предусматривает покупку прав на экспериментальный препарат для лечения ожирения, говорится в официальном пресс-релизе.
Фармацевтический гигант выплатит новому партнеру 350 млн долл. авансом, а также до 1,88 млрд долл., если лекарство покажет эффективность в исследованиях и выйдет в продажи после одобрения страновыми регуляторами. Согласно договоренностям в дальнейшем Gubra также сможет получать роялти от продаж своей разработки.
Препарат под названием GUBamy (GUB014295) имитирует действие гормона амилина — гормона кишечника, участвующего в регуляции уровня сахара в крови и замедляющего опорожнение желудка. Это отличает его от продукции компаний Novo Nordisk и Eli Lilly, которые выпускают лекарства — агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) — гормона, стимулирующего чувство насыщения и снижающего аппетит.
GUBamy вводится подкожно раз в неделю. Сейчас он проходит I фазу клинических испытаний, результаты которой обещают опубликовать через месяц.
Это первое средство от ожирения в портфеле AbbVie. Для компании его покупка имеет стратегическое значение, ведь доходы от «Хумиры» (адалимумаб) постепенно снижаются. На протяжении более десяти лет препарат оставался одним из самых продаваемых в мире благодаря высокой эффективности в лечении ревматоидного артрита, болезни Крона, псориаза и других аутоиммунных заболеваний.
Bloomberg пишет, что лекарства на основе амилина имеют схожую с агонистами ГПП-1 эффективность при меньшем количестве побочных эффектов, таких как тошнота и желудочно-кишечные расстройства. Однако, как отмечает агентство, у GUBamy есть потенциальный конкурент — датская Zealand Pharma разработала аналогичный petrelintide, который завершает уже II фазу и может выйти в продажи на год раньше.
Фото: jcomp / freepik
pharmvestnik