Росздравнадзор подвел итоги контроля за лекарствами в 2024 году

За год Росздравнадзор провел 3,2 тыс. профилактических визитов и 2,8 тыс. внеплановых мероприятий, из которых сделано 16 контрольных закупок и 2 273 выборочные проверки. В ходе проверок Росздравнадзор выявил 1 990 нарушений обязательных требований.

За год выявили 739 контролируемых лиц с нарушениями, из которых 114 — субъекты малого и среднего предпринимательства. Составлено 972 административных дела, по которым назначено 495 административных наказаний, включая 158 предупреждений и 129 штрафов.

Всего по административным делам после проверок выписали 129 штрафов на общую сумму 2,69 млн руб. Из них на должностных лиц приходится 98 тыс. руб., остальная сумма — на юридических лиц.

При проведении проверок изменили категорию риска 12 тыс. объектов контроля. Среди них повысили категорию риска для почти 5 тыс. объектов, а понизили — для 7 тыс. объектов.

Ранее Росздравнадзор представил отчет о проверках, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе мероприятий удалось выявить 491 нарушение. Служба также предложила внедрять искусственный интеллект для автоматизации проверок и предоставить право приостанавливать лицензию при неоднократных нарушениях в течение года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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