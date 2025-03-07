Росздравнадзор подвел итоги контроля за лекарствами в 2024 году

Росздравнадзор подвел итоги госконтроля за обращением лекарственных средств в 2024 году: проведено 38 тыс. мероприятий, выявлено 2 тыс. нарушений и наложено штрафов на 2,7 млн руб. При проведении проверок изменили категорию риска 12 тыс. объектов контроля. Среди них повысили категорию риска для почти 5 тыс. объектов, а понизили — для 7 тыс. объектов.
За год Росздравнадзор провел 3,2 тыс. профилактических визитов и 2,8 тыс. внеплановых мероприятий, из которых сделано 16 контрольных закупок и 2 273 выборочные проверки. В ходе проверок Росздравнадзор выявил 1 990 нарушений обязательных требований.
За год выявили 739 контролируемых лиц с нарушениями, из которых 114 — субъекты малого и среднего предпринимательства. Составлено 972 административных дела, по которым назначено 495 административных наказаний, включая 158 предупреждений и 129 штрафов.
Всего по административным делам после проверок выписали 129 штрафов на общую сумму 2,69 млн руб. Из них на должностных лиц приходится 98 тыс. руб., остальная сумма — на юридических лиц.
При проведении проверок изменили категорию риска 12 тыс. объектов контроля. Среди них повысили категорию риска для почти 5 тыс. объектов, а понизили — для 7 тыс. объектов.
Ранее Росздравнадзор представил отчет о проверках, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В ходе мероприятий удалось выявить 491 нарушение. Служба также предложила внедрять искусственный интеллект для автоматизации проверок и предоставить право приостанавливать лицензию при неоднократных нарушениях в течение года.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
pharmvestnik