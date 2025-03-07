Елена Литвинова покинула компанию «НоваМедика»

Генеральным директором компании «НоваМедика» стал Александр Львовский. Он сменил на этой должности Елену Литвинову, которая занимала ее с 2019 года.

Александр Львовский назначен генеральным директором компании «НоваМедика». Соответствующая запись внесена в конце февраля в ЕГРЮЛ. Он сменил на этой должности Елену Литвинову, она подтвердила «ФВ» свой уход.

Предположительно Львовский — бывший инвестиционный директор «Роснано», экс-председатель Совета директоров АО «РМ Нанотех». «ФВ» направил запрос в «НоваМедика» и «Роснано» по поводу кадровых перестановок.

«НоваМедика» — российская фармацевтическая компания, созданная в 2012 году, является портфельной компанией АО «Роснано».

Согласно данным AlphaRM, продажи собственных препаратов компании в 2023 году превысили 23 млн руб., в 2024 году — составили без малого 55 млн руб. Компания также занимается продвижением препратов других компаний. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2023 году выручка компании составила 471,6 млн руб.

Елена Литвинова была назначена на должность генерального директора компании в октябре 2019 года, сменив на этом посту Александра Кузина, который перешел на работу в ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Фото: Евразийская академия надлежащих практик

Елена Калиновская

Екатерина Погонцева

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