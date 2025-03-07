В Туле вынесли приговоры сотрудницам фармацевтической фабрики

Суд в Туле приговорил бывшего главного бухгалтера «Тульской фармацевтической фабрики» и ее заместителя к тюремному заключению. Они похитили со счетов предприятия более 500 млн руб.

Советский районный суд Тулы вынес приговор бывшему финансовому директору (главному бухгалтеру) ООО «Тульской фармацевтической фабрики» Виктории Елисеевой и ее заместителю Лидии Бадьиной. Их признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Суд установил, что Елисеева вместе с ее заместителем в мае 2017 года вступили в преступный сговор. Они заполняли денежные чеки на получение наличных средств со счетов предприятия, которые были нужны для выплаты зарплаты сотрудникам фабрики и возврата имеющихся у предприятия займов. В документах сотрудницы указывали завышенные суммы. Потом они получали с расчетных счетов предприятия деньги, часть из которых вносили в кассу, а остальные похищали.