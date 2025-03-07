В Туле вынесли приговоры сотрудницам фармацевтической фабрики

Суд в Туле приговорил бывшего главного бухгалтера «Тульской фармацевтической фабрики» и ее заместителя к тюремному заключению. Они похитили со счетов предприятия более 500 млн руб.
Советский районный суд Тулы вынес приговор бывшему финансовому директору (главному бухгалтеру) ООО «Тульской фармацевтической фабрики» Виктории Елисеевой и ее заместителю Лидии Бадьиной. Их признали виновными в мошенничестве с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Суд установил, что Елисеева вместе с ее заместителем в мае 2017 года вступили в преступный сговор. Они заполняли денежные чеки на получение наличных средств со счетов предприятия, которые были нужны для выплаты зарплаты сотрудникам фабрики и возврата имеющихся у предприятия займов. В документах сотрудницы указывали завышенные суммы. Потом они получали с расчетных счетов предприятия деньги, часть из которых вносили в кассу, а остальные похищали.
Во время проверки в 2022 году выяснилось, что с мая 2017 по апрель 2022 года сумма недостачи составила 502,6 млн руб.
Свою вину подсудимые не признали.
Елисееву приговорили к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб., а Бадьину — к 4,5 года в колонию общего режима и выписали штраф на 450 тыс. руб. Обвиняемых взяли под стражу в зале суда.
Фото: пресс-служба Советского районного суда Тулы
Дина Коблова
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