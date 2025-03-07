Эдуард Марченко назначен заместителем гендиректора по логистике ЦВ «Протек»

Заместителем гендиректора по логистике ЦВ «Протек» вместо Виктора Бовтуна назначен Эдуард Марченко. Ранее он занимал должность замгенерального директора по логистике АО «Торговый дом «Протек».

Эдуард Марченко назначен на должность заместителя генерального директора по логистике ЦВ «Протек» с 1 марта, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. Он будет заниматься оптимизацией логистических мощностей, в том числе с помощью внедрения новых технологий, развитием системы качества и товарного учета.

Более десяти лет по совместительству с должностью генерального директора «ТС Транссервис» пост занимал Виктор Бовтун. Теперь он продолжит возглавлять «ТС Транссервис» и сосредоточится на повышении операционной эффективности бизнеса логистического оператора.

Марченко начал карьеру в ЦВ «Протек» в 2005 году в качестве тренинг-менеджера проекта «Корпоративный университет». В 2008 году он возглавил службу производственного обучения департамента товарных операций, в 2012—2014 годах — службу подбора персонала. С 2014 по 2017 год Марченко занимал пост начальника центрального склада, а затем назначен руководителем отдела складского хозяйства компании. С июня 2024 года он занимал должность заместителя генерального директора по логистике АО «Торговый дом «Протек».

Фото: ЦВ «Протек»