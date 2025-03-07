Представлены результаты исследования «Анданте»

«Анданте» в переводе с итальянского означает «плавно, не прерываясь». Пациентам с заболеванием артерий нижних конечностей идти, не прерываясь, невозможно из-за возникающей при ходьбе боли. Врачи называют такое состояние перемежающейся хромотой. Ранее в клинических исследованиях было указано, что применение сулодексида у таких пациентов приводит к увеличению дистанции безболевой ходьбы, но оставалось неизвестным, сопровождается ли лечение сулодексидом улучшением качества жизни.

30 врачей из 16 городов России включили в исследование 242 пациента, которым был назначен сулодексид, и наблюдали за ними в течение шести месяцев.

Для каждого пациента было запланировано четыре визита, в ходе которого оценивалось качество ходьбы, а также показатели качества жизни, включая физический и психический аспект, и показатели когнитивной функции. Дополнительно у мужчин оценивалась способность удерживать эрекцию.

На встрече были представлены результаты, демонстрирующие улучшение всех измеряемых в ходе исследования показателей. Особый интерес представляет возможность улучшения когнитивной и эректильной функций, во многом определяющих качество жизни пациентов.

Механизмы действия сулодексида обусловлены восстановлением гликокаликса – тончайшей структуры из гликозаминогликанов на поверхности эндотелия. Именно поэтому эксперты, присутствующие на встрече, рассматривают терапию сулодексидом как таргетный подход в лечении сосудистых заболеваний.

Фото: «Альфасигма Рус»

vademec