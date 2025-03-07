Первое на Урале производство медицинской марли запустят за 37,5 млн рублей

Челябинская компания «Медетур» при помощи государственной поддержки запустит на Урале производство медицинской марли. Предприятие получит льготный заем на сумму 13,7 млн рублей от регионального Фонда развития промышленности (ФРП). Общий бюджет проекта составит 37,5 млн рублей, сообщила пресс-служба ФРП.

Средства направят на закупку оборудования, монтаж и пусконаладочные работы, а также запуск серийного производства. Площадь производственного цеха составит 1000 кв. м. На производстве создадут 14 новых рабочих мест.

Заместитель директора ООО «Медетур» Алексей Мельник отметил, что запуск запланирован уже в середине этого года. Сейчас ожидается поставка оборудования. Среди основных причин, по которым компания выбрала производство марли в качестве основного направления деятельности, – устойчивый спрос на эту продукцию, ее высокая маржинальность, а также отсутствие конкурентов в регионе. По словам директора ФРП Челябинской области Сергея Казакова, в Уральском федеральном округе сейчас отсутствуют крупные производители медицинской марли.

«Бизнес-план мы изначально готовили, ориентируясь на требования челябинского ФРП, потому что в современных реалиях получить заем на таких выгодных условиях просто больше невозможно нигде», – добавил Мельник.

Наблюдательный совет регионального ФРП одобрил предоставление займа в рамках программы «Проекты развития». Средства перечислят на счет заемщика после подписания целевого кредитного соглашения.

«Медетур» планирует поставлять выпускаемую продукцию в государственные и муниципальные медучреждения Челябинской области, а также соседних регионов в рамках тендерных процедур. Кроме того, марля, произведенная в Челябинске, будет доступна в розничной продаже через аптечные сети. Продукция также будет востребована в частных клиниках, стоматологических кабинетах и ожоговых центрах.

Согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), «Медетур» зарегистрирован 4 марта 2024 года. 33,3% уставного капитала принадлежат генеральному директору компании, Виталию Ильину, 33,3% – Юлии Ильиной, 33,34% – Татьяне Лаптевой.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли России утвердило новый перечень продукции для государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. В списки фармацевтической продукции, помимо изотопов, гормональных ЛП, витаминов, ЛС из двух и более компонентов, также включили вату, бинты, марлю и т. д.

gxpnews